María del Monte, en 'Herrera en COPE': “He vuelto de donde no me fui”

La cantante María del Monte acaba de publicar su nuevo disco. Bajo el nombre de 'Todo vuelve', la artista vuelve a demostrar que es la reina de las sevillanas publicando este álbum de once temas tras haberse tomado un descanso y no lanzar ningún disco desde hace catorce años.

El álbum, publicado el 29 de abril, es para ella su regreso al panorama musical. Un regreso tras catorce años. Una pausa que, según ella, no tiene una razón específica: “Pues porque han pasado los años. Bueno, ha habido razones en los últimos años lógicamente. A eso hay que añadirle que ha habido un tiempo, que sigue habiendo un tiempo, que no es el mejor para las discográficas pues no había indicios”.

A pesar de no sacar un disco, la artista ha seguido saliendo en la televisión y en la prensa y se la sigue considerando una de las figuras más representativas de las sevillanas: “Lo que pasa es que, como tu bien me dijiste – comenzaba del Monte haciendo referencia a una charla que mantuvo con Carlos Herrera en privado – he vuelto de donde no me fui. Porque yo no tengo concepto ni sensación de que hayan pasado catorce años, la verdad, quizás porque han estado ahí siempre mis sevillanas y la gente las ha ido escuchando. La realidad es esa y creo que llegaba el momento”.

Además, María del Monte tenía claro que su regreso sería con un álbum completo: “Yo no soy amiga de eso que se lleva ahora mismo de sacar un single. O sacaba un disco o no lo sacaba y entonces lo grabe y aquí está”, ha afirmado la cantante.

En 'Todo vuelve', la artista ha contado con la colaboración grandes compositores: “He tenido la suerte de trabajar muy mano a mano con Isabel Fallo que es una cantautora para mí excepcional; con Feliciano Pérez Vera, que no voy a descubrir yo quien es; Mae... Es que tengo temas guardados desde hace veintiún años”, contaba del Monte. Canciones que solo amigos han podido escuchar y que ahora ven la luz con el nuevo disco de María del Monte.