Margarita del Val alza la voz sobre la inmunidad de las vacunas: "No se ha visto una caída"

Margarita del Val es una de las virólogas más respetadas de nuestro país. Ha pasado por Herrera en COPE para analizar la situación de la pandemia en un momento en el que los contagios están en mínimos y la vacunación está muy avanzada: “Tenemos una situación mucho mejor que antes. En España se ha vacunado con mucha cabeza, se ha vacunado muy bien. Tenemos por delante muchos brotes que pasen desapercibidos porque todos seremos asintomáticos”.

Además de por la gran cantidad de gente vacunada, Margarita del Val se ha mostrado también optimista por la alta protección que ofrecen las vacunas, ya que a día de hoy siguen siendo efectivas incluso en personas que llevan 9 meses ya vacunadas: “A las personas que tienen riesgo se les va a dar una dosis adicional por si acaso. No se ha visto todavía que haya una caída de la protección en ningún grupo de edad, ni siquiera en las residencias”.

Una eficacia que permite soñar con volver a la normalidad en unos años: “Las vacunas no son milagros. Tenemos que ir retomando con sensatez la normalidad pero sin exponernos a una situación de altísimo riesgo”.

Aún así, Del Val advierte de que aún quedan nuevas olas por venir, que serán mucho más leves que las anteriores: “Estamos acabando la ola de verano, pero pronto comenzará la de otoño”.

Difícil que una cepa escape a las vacunas

La viróloga se ha mostrado muy optimista y poco preocupada por la posibilidad de que surja una cepa que consiga escapar a las vacunas, algo que ve muy improbable: “Además de que la protección se mantiene, sabemos que para la variente Delta, que es la que más se propaga, las vacunas son muy eficaces. Es muy difícil que una nueva cepa consiga escapar a las vacunas y a la vez consiga imponerse a la delta”.

La experiencia nos dice que la mayoría de agentes infecciosos, por mucho que muten y se propaguen entre la población, no dan lugar a mutaciones que escapen a la eficacia de la vacunación: “Hay muchos virus y bacterias que están circulando entre nosotros y no por ello surgen variantes que escapan a las vacunas”.

Del Val apuesta, eso sí, por que la pandemia suponga un antes y un después en la ventilación de sitios cerrados: “A lo que tenemos que ir es a que en los sitios cerrados la calidad del aire sea buena. Que se ventile adecuadamente, que haya filtros adecuados. Eso debe ser la arquitectura del futuro. Igual que hace un siglo se apostó por el agua potable”.

Las vacunas solo protegen al que se las pone

La viróloga ha recordado que con la actual situación de vacunación no se puede bajar del todo la guardia: “Es difícil que yo me infecte si yo estoy vacunado y la otra persona también. Pero en cuanto salimos del ámbito del 100% de vacunados el riesgo existe”.

Y ha recordado que aún quedan años para desarrollar vacunas más efectivas que las que ahora tenemos, una investigación a la que no se debe renunciar: “Para tener vacunas mejores hace falta no solo que se inoculen por la vía de la mucosa, sino además que sean más completas, que tengan más proteínas. Todavía no hay ninguna, ni española ni extranjera que esté cerca. Eso serían vacunas que, además de proteger a los vacunados, protegerían a la población”.

Por eso, anima a todos los no vacunados a que lo hagan, ya que, recuerda, las vacunas solo protegen a los vacunados, los no vacunados siguen teniendo el mismo riesgo que antes: “Los no vacunados siguen teniendo el mismo riesgo que antes, pero además con mucho más riesgo de coger el virus de una persona que no tiene síntomas. Tenemos ya 40 millones de españoles que estamos vacunados y que estamos sanos. Las personas a las que les han metido el miedo en el cuerpo con todos los bulos, que busquen ayuda. No hay que presionarles, solo animarles”.

Margarita del Val no cree que sea necesario iniciar una campaña de vacunación a los menores de 12 años, solo a aquellos que tengan algún problema médico que les disminuya la inmunidad: “La comercialización de vacunas para menores de 18 años es necesaria para que los menores que tienen un problema de inmunidad se vacunen, pero para el resto el riesgo es muy bajo. No es necesario insistir en una campaña de vacunación de menores”.

“Lo que tenemos ahora no es la solución para todas las pandemias. Este virus es favorable para que se puedan desarrollar vacunas, pero en todos los virus no es igual de favorable”.