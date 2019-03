“Yo no estoy aquí para solucionarme la vida, sino para complicármela”. Así se ha pronunciado Marcos de Quinto, el exvicepresidente de Coca-Cola que acompañará a Albert Rivera como su número dos por Madrid en las elecciones generales, este miércoles en 'Herrera en COPE'. Según ha dicho, está “muy interesado por lo que pasa en mi país”, y esa es una de las razones que lo ha llevado a adentrarse en la política. A su juicio, “la política necesita que saltemos gente que hemos demostrado cosas en la vida particular. El Parlamento no es solo para los que han estudiado Políticas en la Complutense”, ha señalado.

El exvicepresidente de Coca-Cola ha dicho que el Gobierno que surja de las urnas tiene que “enfocarse al crecimiento económico porque soluciona prácticamente todo. No hay problemas de pensiones, de salario mínimo interprofesional...” En su opinión, el Estado debe prever determinados servicios de forma más eficiente antes que subir los impuestos, lo que ha tildado de “solución fácil”.

Marcos de Quinto ha dicho que Pedro Sánchez ha colocado a España en una “situación de emergencia” por abandonar “el consenso con los constitucionalistas después del 1 de octubre” y porque “ha vendido su alma a los chavistas y a los separatistas”. En este sentido, ha defendido un pacto postelectoral entre el PP y Cs en el que los ciudadanos tienen que elegir si quieren que lo lidere Rivera o Casado.

“No hay que confundir a los ciudadanos. Hay significativas diferencias entre Cs y el PP. Un pacto postelectoral para sacar a Sánchez de la Moncloa es lo que ha tendido la mano Albert Rivera porque no va a haber pacto con el PSOE, entre otras cosas porque el PSOE ya no existe”, ha argumentado.

El número dos de Rivera ha dicho que tiene varios inmuebles, tanto en España como fuera del país, pero siempre ha pagado impuestos en España. “No tengo ni sicav ni cuentas en Luxemburgo ni en Suiza”, se ha defendido.

Sobre el Brexit, Marcos de Quinto ha asegurado que la situación le “asusta”, pero es “una gran lección para todos los europeos ver a lo que se puede llegar con el populismo”.