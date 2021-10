Comité Científico del Mar Menor: "O los políticos se ponen de acuerdo o el ecosistema se nos va de las manos"

Este jueves está convocada una manifestación para exigir la recuperación del Mar Menor convocada por 185 colectivos sociales, vecinales y sindicales. La protesta arrancará en la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia y en la del Gobierno regional, y terminará en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la que dependen la mayoría de competencias necesarias para poner remedio a la crisis ecológica de la laguna.

Una manifestación, que se produce tras casi dos meses de actividad constante por el Mar Menor, demandará a las administraciones una solución urgente al estado crítico de este ecosistema, en especial al Gobierno regional, del que dependen las competencias en materia de ordenación territorial y de protección ambiental.

Una demanda de medidas que lleva años y que se ha intensificado a raíz de que este verano aparecieran miles de peces muertos en las orillas del Mar Menor, en plena temporada turística.

¿Es posible recuperar el Mar Menor? ¿Aún se está a tiempo? En "Herrera en COPE" el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y portavoz del Comité Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, ha asegurado que sí es posible. "Es absolutamente solucionable,es más jamás se produciría. El Mar Menor jamás ha tenido crisis distrófica y es de las pocas lagunas que no la tiene, porque todas las demás lagunas las sufren especialmente en verano por la entrada de nutrientes que fertiliza el sistema, las algas florecen en primavera y verano, sobre todo en mayo y si la temperatura está alta, florecen más todavía. Esa alta temperatura disminuye la solubilidad del oxígeno en un momento en el que la demanda de oxígeno aumenta y es la tormenta perfecta para que toda esa materia orgánica que se produce en la superficie se hunda hacia el fondo, allí acuden los organismos a alimentarse de ella y empieza a descomponerse y eso consume el oxígeno que hace que esa capa profunda se convierta anóxica, todo ese riesgo desaparece si no están entrando nutrientes, y eso es lo que hay que evitar y se puede evitar con la gestión de la regulación del agua".

Pese a la situación del Mar Menor, nos "podemos bañar en él, el problema es de trasparencia del agua y de calidad del agua no de contaminación que sea dañina" afirma el científico que recalca que "el problema del Mar Menor es que se está convirtiendo en una laguna de costera al uso cuando era muy singular". El problema no es de renovación de las aguas, insiste Ángel Pérez Ruzafa, "no se diluye la contaminación dragando bolas y aumentando la comunicación, si el Mar Menor ha conseguido mantener aguas trasparentes siendo una laguna costera ha sido por las restricciones en los canales lo que le permitía autorregulación y mantener sus aguas trasparentes, pero ahora entran muchos nutrientes y mucha agua dulce y eso hace que el sistema se desorganice".

Los fertilizantes que llegan a sus aguas es muy problemático, "el nivel freático está altísimo y al estar tan alto aflora tanto en los cauces bajos de las ramblas como en las playas y esto está introcuciendo todos los nitratos que tiene acumulado ese acuífero desde hace más de 50 años. La solución está en tener la infraestructura que permita controlar las aguas, y que el agua se pueda reutilizar y aprovechar para la propia actividad agrícola que puede ser compatible con la actividad turística".

El catedrático lanza un mensaje a los políticos que saben que es necesaria una buena gestión de la infraestructura del agua, pero "la lucha política eque impide que se tomen medidas de gestión y nos está pasando como con la covid, proliferan las opiniones y los oportunismos y alguien está haciendo cuentas de a quién perjudica más la situación y cuando se hacen los cálculos en términos políticos y no de gestión de resolución del problema pagan los usuarios y el ecosistema se nos irá de las manos".