El mapa que muestra cuáles son las comunidades autónomas con mayor tasa de paro en España

Linares, Jaén, es la ciudad con mayor tasa de paro de España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Linares lidera el ranking nacional de tasa de paro, superando el 30%. En el lado opuesto está Pozuelo de Alarcón, que es la localidad española con la menor tasa de paro, con tan solo el 6% entre su población.

Por otro lado, Andalucía es la comunidad que salió peor parada en cuanto a empleo, en 2021, dado que tiene ocho de los diez municipios con mayor tasa de paro. Además, los cinco municipios con menor renta de España también son andaluces. Lidera la lista Níjar, en Almería, con unos 7.000 euros de media por habitante.

En el caso de Linares, uno de los motivos que desencadenaron el problema de la ciudad fue el cierre del Parque empresarial de Santana, en 2011, en plena crisis financiera. 2.400 empleados se fueron al paro de la noche a la mañana. "De hecho, el famoso Plan Linares Futuro que se firmó con Santana Motor, creo que hablaba de 1.400 trabajadores director de una factoría de Santana. Ellos fueron los que desarrollaron este plan, que nunca llegó a ejecutarse. Quizás sea uno de los principales problemas por los que Linares sigue encabezando ese ranking de desempleo", corrobora Manuel Gámez, portavoz de la plataforma 'Todos a una por Linares'.

"Yo creo que la ciudad siempre ha sido valiente, pero, históricamente, siempre hemos sido capaces de reinventarnos. Tuvimos un pasado minero, entramos en la metalurgia con muchísima fuerza... Cuando Santana cerró, hemos sido capaces de reinventarnos y de ser un motor comercial para la comarca y atraer a la población para que viniese a comprar a Linares. Además de intentar hacer todas las inversiones de cara a las tecnológicas, tenemos la mejor Escuela Politécnica Superior de Andalucía y la más antigua. Formamos un personal extraordinario que, por desgracia, tiene que marcharse fuera de la ciudad y luchamos para que se queden aquí", agrega.









"Si a una ciudad como Linares le quitas el corazón... Fue una decisión política lo que lo provocó porque Santana Motor estaba en manos de la Junta de Andalucía. Se firmó el Plan Linares Futuro que, supuestamente, iba a instalar una serie de empresas con nombre y apellidos y, luego, no se produjo nada. Todas las consecuencias de ese cierra son las que hemos estado sufriendo estos 100 años. Además, desde la Junta de Andalucía, se ha hecho caso omiso de nuestra situación hasta que, en 2017, 40.000 personas salimos a la calle", explica Gámez sobre la tasa de paro que sufren.

"Los jóvenes se marchan para poder trabajar. Aunque, en los últimos años, se está viendo desde el Ayuntamiento de Linares y la Junta de Andalucía, que van a facilitar empresas. Las apuestas parece que van en ese sentido, pero va muy lento. Todo lo que se ha dañado no se puede cambiar en tan poco tiempo", lamenta el entrevistado. No obstante, hay muchas opciones de estudio en la localidad, dado que cuentan con 17 colegios, además de varias facultades de la Universidad de Jaén y gran cantidad de ciclos de formación profesional.

Sin embargo, cada formación tiene un programa de prácticas profesionales y es donde se encuentra el primer problema. Los alumnos las suelen hacer en Linares, pero, después, muchos no tienen opción de quedarse y se marchan en búsqueda de oportunidades. Pero no siempre es así y hay jóvenes que sí tienen suerte. "El alumno aprende tanto en la empresa como en la escuela. Necesitamos más empresas que colaboren en la enseñanza porque no siempre se puede trabajar en la ciudad, aunque hay un porcentaje de alumnos que encuentran trabajo en nuestra localidad", afirma Dolores Saiz, directora de las Escuelas Profesionales Sagrada Familia.

Este es el problema de muchas ciudades y pueblos, pero no es el caso de Pozuelo de Alarcón, ya que marcan la tasa de paro más baja de nuestro país. "Pozuelo tiene diversos parques empresariales, donde trabaja mucha población de aquí, aunque también tenemos mucha facilidad de conectarnos con la capital, por lo que muchos vecinos trabajan en Madrid", explica María Esperanza Morón, cronista oficial de la ciudad desde 1999. "Además, ven Pozuelo como un lugar idóneo para vivir, ya que está cerca de la montaña y de la capital. Tenemos una Renta per cápita muy alta por la gente que vive aquí, ya que hay desde políticos hasta futbolistas o artistas que tienen un poder adquisitivo muy alto", agrega.

Aunque son las zonas más destacadas por su baja y alta tasa de desempleo, también hay que tener en cuenta el resto, ya que muchas zonas se enfrentar a situaciones similares como la sufrida en Linares. Teniendo en cuenta los datos de 2022, según el INE, Ceuta destaca con un 29,21% de tasa de paro, seguida por Cádiz (26,30%), Melilla (22,12%), Las Palmas (20,51%), Málaga (20,16 %), Santa Cruz de Tenerife (20,06%), Cáceres (19,14%), Granada (18,95%), Badajoz (18,89%), Jaén (18,36 %), Ciudad Real (18,28%), Huelva (18,24%), Baleares (18,03%), Sevilla (17,95%), Córdoba (16,85 %), Albacete (16,57%), Almería (15,90%), Ávila (15,35%), Alicante (14,78%), Pontevedra (13,52%), Murcia (13,44%), Toledo (13,02%), Tarragona (12,82%), Zamora (12,80%), León (12,79%), Salamanca (12,18%), Asturias (11,97 %), Madrid (11,85%), Castellón (11,84 %), Orense (11,66%), Valencia (11,65%), La Rioja (11,21%), Zaragoza (10,87%), Cantabria (10,53%), Navarra (10,44%), Cuenca (10,41%), Teruel (10,35%), Gerona (10,25%), Lugo (10,20%), Palencia (10,17 %), Barcelona (10,14%), Guadalajara (10,14 %), La Coruña (9,96%), Burgos (9,94%), Vizcaya (9,55%), Valladolid (9,42%), Álava (9,38 %), Segovia (8,94%), Soria (8,07%), Guipúzcoa (6,96%), Lérida (6,91%) y Huesca (6,77%).



