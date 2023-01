Mañueco, en COPE: "Si no se producen circunstancias extraordinariamente graves, no convocaré elecciones"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE', para explicar su postura tras la polémica desatada a raíz de las medidas provida anunciadas por Vox que desataron la polémica en la región, así como analizar el arranque político de 2023, un año marcado por dos citas electorales.

En primer lugar, ha destacado que "no era intención del Gobierno de Castilla y León modificar el protocolo de aquellas mujeres que quieren interrumpir su embarazado", sino que "la intención era mejorar las prestaciones sanitarias". Además, asegura que "lo que hemos vivido viene a confirmar que Sánchez es capaz de cualquier cosa para retorcer la realidad. Capaz de inventar, sobreactuar, mentir", ya que "ha utilizado a las propias mujeres con interés electoral".

Durante la entrevista ha hecho autocrítica, aseguran que se trata de "una serie de medidas que todos hemos podido comprobar y explicar mejor". Mañueco ha recalcado que "simplemente, eran medidas que fomentaran la natalidad, el apoyo a las familias", al igual que "estamos haciendo desde la Junta "en otras materias como la educación".

"No se va a tocar el protocolo de aquellas mujeres embarazadas que tengan intención de abortar"

"No ha habido ningún protocolo y no se va a tocar el protocolo de aquellas mujeres embarazadas que tengan intención de abortar. Castilla y León es una comunidad que tiene problemas de población y nuestro objetivo era luchar en favor de los nacimientos y en apoyo a las familias", ha añadido.

Poniendo el foco en medidas concretas, se ha referido a las ecografías 4D. Ha explicado que "de las 9 provincias que tiene la comunidad, hay 7 donde se utilizan ecografías 4D en función del criterio clínico y de la voluntariedad de la mujer embarazada", por lo que le parece "razonable" la posibilidad de "extender estas prestaciones dentro de las recomendaciones de la sociedad ginecológica y de obstetricia".

La relación con Vox en CyL

Ante la pregunta de si se le ha pasado por la cabeza cesar a su Vicepresidente, García-Gallardo, Mañueco ha sido tajante. "Es un debate que no está en mi cabeza ni lo ha estado", ha asegurado. Por otro lado, se le ha preguntado si fue informado del anuncio que iba a hacer Vox. "Tuvimos la oportunidad y lo explicó el vicepresidente, quiso hablar sobre estas medidas, como hemos hecho en otros asuntos. Más allá de eso, es evidente que todos tenemos que hacer autocrítica para trasladar mejor la comunicación", ha apuntado Mañueco.

"No está en mi cabeza cesar a García-Gallardo"

Respecto a si se le ha pasado por la cabeza convocar elecciones asegura que "no lo ha pensado". "Absolutamente en la vida no hay nada, pero cuando convoqué las elecciones en diciembre de 2021 lo hice pensando en el interés general de la comunidad. Ya había habido una moción de censura, antes de que hubiera otra, parecía razonable dar voz a las personas. No considero que en estos momentos se den las circunstancias para convocar elecciones en esta comunidad autónoma. Dije esto varias veces en la anterior legislatura. Mi intención es agotar el mandato, si no se producen circunstancias extraordinariamente graves, no convocaré elecciones anticipadas", han sido las palabras del presidente de la Junta.

Por otro lado, preguntado ante la posibilidad de gobernar con Vox a nivel nacional si fuera imprescindible, apunta que "lo mejor es un Gobierno en solitario", como asegura haber "defendido" en varias ocasiones. En el caso de Castilla y León, "después de las elecciones, el resultado no daba lugar a otra opción. Las había, pero el PSOE no quiero hablar de ello". Y ha puesto Andalucía como ejemplo, donde "las circunstancias cambiaron radicalmente y Juanma Moreno consiguió una mayoría más que suficiente. Él es el camino que todos debemos seguir".

Cuenta atrás para las elecciones generales

Por último, se ha referido a la manifestación de este sábado en Madrid y a lo que hace falta para convencer a la mayoría de votantes: "Hay que seguir el camino que está trazando Feijóo. Todo el mundo sabe mi apoyo y respaldo es claro y rotundo. No solo va contestando los ataques de Sánchez, si no haciendo un equipo sólido y solvente. Incorporando personas de la sociedad civil y otras que habían abandonado la vida política. Está comprometido con los servicios públicos que gestionamos desde las CCAA".