Manolo Medina, cómico, explica cómo fue despedir a Chiquito de la Calzada: "Él me quitaba la pena"

¿Sabes estas personas que te hacen reír nada más abrir la boca? Porque sí, tienen una gracia natural, hacen que cualquier anécdota, por normal y banal que sea, sea la más divertida del mundo. Es el caso de Manolo Medina, uno de esos cómicos que conseguirán levantarte el ánimo sea cual sea la situación por la que atraviesas.

Está llenando todos los teatros con su obra 'Dos hombres solos, sin punto com... ni ná' y lo lleva haciendo la friolera de 25 años. Y es que este jerezano ha conseguido que muchas personas se pongan de pie cuando se cierra el telón, y, lo que es más gracioso, que una señora del público, se hiciese pis encima de la risa.

" A mí se me ha meado una señora en el teatro, aquel día no había aire acondicionado y me acerqué porque le pasaba algo y dijo que se había meado...El mejor regalo que me podían hacer" decía entre risas.

Años encima del escenario y adaptaciones de su obra

Su historia comenzó hace tantos años, en el pub de un amigo que acaba de inaugurar. A él le pidió que hiciera un espectáculo de unos 45 minutos para entretener a la gente mientras. Fueron unas 60 personas y, como él mismo recuerda, eran todos "amigos suyos".

Ahora, con su teatro, habla de los dos personajes que le inspiraron para su obra: su madre, y su vecino Gonzalo. Ambos, como contaba con mucho humor, le han hecho hacer la mezcla perfecta.

Tanto, que la obra la han llegado a replicar en México, aunque, admite, se siente raro que cambien los chistes.

Ha tenido tiempo, por cierto, para recordar al que fue su maestro durante mucho tiempo: Chiquito de la Calzada. "Chiquito fue el maestro de maestros, los cómicos servimos para quitarle las penas a los demás. Yo le llamaba y él me quitaba las penas, fui quien tuvo la suerte de despedirlo, y decirle Hasta luego, Lucas...Es un legado irrepetible" confirmaba.