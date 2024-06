Manolo Lama se moja al comparar a Luis Enrique con Luis de la Fuente antes del debut de España: "Talibán"

Arranca la Eurocopa 2024. Este sábado, a partir de las 18:00, debuta España en el campeonato, en el Olympiastadion de Berlín, capital del país organizador de esta edición del torneo. La selección de Luis de la Fuente ya se encuentra en la capital alemana, lista para los encuentros de la fase de grupos correspondientes al grupo B, donde coincidirá con Croacia, Italia y Albania.

COPE hace un despliegue históricopara cubrir la Eurocopa en Alemania y los Juegos Olímpicos en París. Los número 1 del Deporte, Manolo Lama, Paco González y Juanma Castaño, encabezarán un equipo de más de cincuenta enviados especiales.

Este viernes, Carlos Herrera ha dado el pistoletazo de salida a la programación especial desde Leipzig, donde junto a Manolo Lama, han analizado las posibilidades del equipo de De la Fuente de llegar a la final, así como una radiografía del equipo, entre otros asuntos. Sin embargo, Lama no ha desaprovechado la oportunidad para hacer una comparación entre el actual seleccionador y el exentrenador, Luis Enrique.





"Talibán": Manolo Lama compara a los dos últimos seleccionadores españoles

Carlos Herrera ha dado paso a este asunto recordando el partido debut de la Selección en el Mundial de Catar, donde se llevó la victoria tras meter siete goles a Costa Rica. No obstante, posteriormente caímos en octavos de final. "¿En esta ocasión es más razonable todo el sistema de juego de la Selección Española?", se ha preguntado Herrera.

En este sentido, ha sido Lama quien ha querido reflejar las diferencias entre ambos. "Luis de la Fuente no es tan talibán como Luis Enrique", ha sentenciado. "Luis Enrique era "mi idea, mi idea, mi idea y muero con mi idea". Luis de la Fuente tiene una idea, pero si su idea no va bien, tiene una opción B", ha aclarado.

Para el periodista de 'Tiempo de Juego' y 'El Partidazo', De la Fuente "tiene una alternativa", algo que, a su juicio "siempre da muchos más recursos".





"Si tú ves que jugando de izquierda a derecha, de izquierda derecha, no penetras, pues cuelga balones", ha agregado. Esto nos da "opciones para jugar. Si tú ves que tocando no, pues repliégate y sal al contraataque, que tienes hombres de velocidad". Para Manolo Lama, esta característica del seleccionador español nos da "muchas más opciones para jugar al fútbol y eso nos hace también estar más cerca de poder pelear".

Aun así, ha recordado que "en una Eurocopa te echan fuera un día. Tienes un mal partido y te vas a tu casa".

Durante la conversación, Lama también ha apuntado que ya no somos lo que la gente piensa" y que aquello del tiki-taka "ya no existe". Algo que no es necesariamente negativo. Ahora somos "más verticales, profundos, buscamos rápido la portería, terminamos rápido las jugadas y tenemos una cosa que hace mucho que no teníamos, que es el uno contra el uno", gracias a una serie de futbolistas "que marcan diferencias".

"Le das el balón a Yamal o Williams y te pueden liar una que ellos solos te pueden ganar el partido", señala Lama, quien además explica que estamos ante un "equipo muy joven, físicamente muy bueno". Admite que es "inexperto", pero también "descarado", algo necesario "para ganar este tipo de torneos".

"Tenemos al mejor mediocentro del mundo, que es Rodri, jugador del City y hemos hecho un equipo apañado. Carvajal está en una forma brutal, Nacho viene de ser campeón de Europa. Navas, como pase de mitad de campo y se la des, te hace un pase de gol seguro", enumera. Lama considera que "tenemos buenos jugadores" y apostilla que de no ser favoritos es porque no tenemos "la estrella que tiene Francia, Mbappé; Inglaterra, Harry Kane o Jude Bellingham o Portugal, con Bernardo Silva, Bruno Fernándes o Cristiano". Aun así, admite, "como bloque somos buenos".