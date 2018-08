Luis Tosar y Daniel Monzón: "Yucatán es una burbuja de entretenimiento"

Daniel Monzón y Luis Tosar han visitado el plató de 'Herrera en COPE' para presentar Yucatán, la superproducción española con la que intentarán conquistar las taquillas a partir de este viernes.

"Yucatán no es una concatenación de gags sin sentido y personajes que sirven a esos gags", advierte Monzón. "Es una comedia clásica con una trama, con protagonistas, divertida y que tiene lugar para géneros distintos como el drama o la aventura". El veterano actor Luis Tosar no se lo pensó dos veces cuando recibió la propuesta: "Sabía que se estaba barabuntando algo de estafadores, con algo de música... y ya apetecía cambiar de aires".

"Rodrigo de la Serna no solo invita a los pasajeros a que disfruten de este crucero, pensado para su diversión, sino que también anima a los espectadores a que se sumen a esta burbuja de entretenimiento porque van a hacer un paréntesis en sus vidas", afirma el director de Celda 211.

Pero no hay que quedarse en la superficie, pues Yucatán no es una simple propuesta vacía de contenidos. "Es una película que además te toca el corazón, te toca la fibra y te deja un margen para que pienses", continúa Monzón. "Necesito trabajar con buenas personas y buenos actores, o si no me bloqueo. Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho en esta película".