Luis Piedrahita en 'Herrera en COPE': “Yo siempre digo que el arte hay que verlo en directo”

Luis es uno de los personajes más divertidos del momento, y también es un gran admirador del ilusionista, Juan Tamariz, del que ha aprendido como si de su maestro se tratase: “Si algo he aprendido yo de Juan, es que solo puedes hacer bien algo que ames mucho”. “La generosidad con la que comparte sus conocimientos, yo creo que lo que compartimos es el amor a lo que hacemos”- Dice Piedrahita. Internet también ha cambiado la manera de ver la magia, para el humorista, lo más importante es ver la magia y el humor en directo: “Tú puedes ver la magia en la tele o en Internet, pero verlo debajo de tus narices, sin pantalla, viendo como unas cartas se transforman en tus manos, eso es brutal”.

La magia va al contrario de las demás verdades, no tiene sentido conocer el porqué de cada truco, a esto, Luis dice: “Es mejor no decirlo, normalmente detrás de un efecto maravilloso no deja de haber una ilusión. Una ilusión, realmente no deja de ser una mentira y detrás de una ilusión siempre suele haber un truco”. “Entonces, cuando te explican un truco aparece la desilusión”. Alberto le pregunta si los niños suelen ser el peor público, a lo que responde Piedrahita: “Son el peor público para la magia porque llevan muy poco tiempo en la realidad, entonces no saben muy bien lo que se puede hacer o no”.

Luis estudió Comunicación Audiovisual, un día, manda un guión a un hombre bajito y pelirrojo. Ese hombre, iba a cambiar la vida de Luis: “Ese señor es Pablo Motos, comienzo a trabajar con ellos para Canal +, para el Club de la Comedia”. “Escribíamos los guiones de los principales actores que pasaban por allí”. Si algo tenía claro este cómico era no pensar en el futuro: “Nada obedecía un plan maestro, yo no tenía ningún plan”. “Todo fue sucediendo con una sabia ingenuidad, yo quería hacer siempre todo lo mejor posible y abriendo las puertas que a mi me interesaban”.

El nuevo espectáculo, “Es mi palabra contra la mía”, se podrá ver en El Teatro Reina Victoria a partir del 16 de septiembre de 2022 los viernes y los sábados, pero, este año, hay una gran novedad: “Vamos a estar todos los fines de semana pero los domingos de noviembre, habrá matinales por si quieren venir pequeños y mayores”- Concluye Luis Piedrahita.