Los 10 momentos que han marcado 'Herrera en COPE' este 2019

Este año 2019 está a punto de llegar a su final, pero antes hemos preparado un recopilatorio de los diez momentos que han marcado la actualidad y el entretenimiento del programa dirigido y presentado por Carlos Herrera.

1. Mariano Rajoy: “Casado tiene que hacer oposición a un gobierno negativo para los españoles”

El expresidente del Gobierno pasó por los micrófonos de Carlos Herrera en el mes de diciembre para presentar sus memorias, 'Una España mejor'. En su primera entrevista a una cadena de radio, Rajoy defendió que el líder del PP, Pablo Casado, tiene que hacer oposición a Pedro Sánchez, ya que éste ha elegido como socios para su investidura a la "extrema izquierda e independentistas". Al tiempo, criticó que Sánchez pactó con él la aplicación del artículo 155 en Cataluña, pero se quiere coaligar con ERC. "Casado no puede ser presidente y Sánchez ha optado por la extrema izquierda. Yo haría oposición a un gobierno que es muy negativo para los intereses de los españoles", apuntó.

2. Guerra, sobre el acuerdo PSOE-ERC: "Es como si a los niños se les da una granada explosiva"

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra también pasó por los micrófonos de Carlos Herrera en diciembre, donde confesó sentirse "triste" tras las diferentes fórmulas elegidas por los diputados para jurar o prometer su cargo. "No solo es ridículo, es también grave".

El histórico socialista dijo que es "escalofriante" que "un 35 % de la Cámara no acate la Constitución" y que el acuerdo entre PSOE y ERC "no es fácil de aceptar" porque "no va a funcionar" debido a la falta de "estabilidad".

"Es como si a los niños se les da para jugar una granada explosiva", señaló sobre los acuerdos para la investidura de Sánchez.

3. Fernández Díaz: "Ni un solo cabello se cae sin que lo permita Dios"

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz también 'presentó en COPE su libro 'Cada día tiene su afán', donde hizo un repaso por su carrera política desde que fue nombrado gobernador civil —el más joven de España— primero en Asturias y luego en Barcelona, hasta sus días en el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El exministro compartió con los oyentes de Herrera su fe. Según dijo, a pesar de que nació en el seno de una familia católica, se sentía un "católico cultural" ya que en la "práctica vivía con poca conciencia de que ni un solo cabello que tenemos se cae sin que lo permita Dios".

"Mi conversión fue pasar de una vivencia en la que Dios no existía en mi vida a una vida en la que asumo plena conciencia de que Dios existe y de que es mi padre", dijo.

El exministro confesó que salvo por causa de "fuerza mayor" va a misa cada día. "Adapto mi jornada a la misa y no la misa a mi jornada. Para mí es un acto esencial y fundamental", aseguró.

4. Cayetano Martínez de Irujo: “Le preguntaría a mi madre si no veía que yo tenía una mirada muy triste”

Cayetano Martínez de Irujo también presentó sus memorias en COPE en el mes de septiembre, 'De Cayetana a Cayetano', en las que desvela con crudeza su infancia, su relación con su madre y algunos de los secretos mejor guardador de la Casa de Alba.

Según dijo, le ha tocado “una dimensión pública” que no ha escogido, pero nacer en el seno de una estirpe como la suya “ha merecido la pena”.

Sin calcular los daños colaterales que el libro puede causarle, manifestó que es un reflejo de su vida, porque lo que cuenta en sus páginas es su “verdad”.

El duque de Arjona y conde de Salvatierra manifestó que en su infancia “faltó humanidad, compañía y atencion”. Aunque en ningún caso es un “reproche” a su madre, al morir su padre se quedó “huérfano” junto a su hermano Fernando. “Mi madre acogió a mi hermana como un gran regalo y Fernando y yo pasamos a estar en medio de ninguna parte”, lamentó. “Los tres mayores tenían a mi padre, que daba sentido familiar, pero cuando él faltó se acabó todo”. Por eso, dijo que a su madre le preguntaría si no se daba cuenta de que él "tenía una mirada muy triste".

5. Plácido Domingo: "Siempre he respetado a las mujeres y he sido un caballero"

Tras las acusaciones de acoso formuladas por 20 mujeres, el tenor se defendió en COPE, donde denunció que fue acusado, juzgado y sentenciado "sin pruebas" y sin oportunidad de defenderse. "Siempre he respetado a las mujeres y jamás se me ha reprochado nada a mí en mi cara. He sido un caballero y quien me conoce y ha tratado conmigo, lo sabe", manifestó.

6. Ainhoa Arteta: "Están calumniando a Plácido Domingo sin pruebas"

Antes de dar su versión de los hechos, Carlos Herrera entrevistó a Ainhoa Arteta. Fue en el mes de septiembre y la soprano defendió a Plácido Domingo. "Me cuesta creer que haya ido más allá. Si fuera así, se me caería un gran mito", dijo.

"Yo he compartido muchos conciertos con Plácido. Incluso hemos pasado mucho tiempo a solas. Por eso me resulta difícil pensar que, si no ha habido un consentimiento, este hombre haya ido más allá”, expresó. Además, lamentó que se le calumniara sin pruebas.

"Cuando empecé mi carrera me estuvo ayudando y es una máxima que siempre ha seguido con los jóvenes que empiezan sus carreras. ¿Por qué no nos podemos fijar en estos hechos probados y sí hacerlo en cosas no probadas y que pueden hacer un daño irreparable en lo profesional y lo personal?", se preguntó la soprano.

7. Lilian Tintori: "España tiene que presionar más a la dictadura de Maduro y no esperar"

En el mes de septiembre fue entrevistada Lilian Tintori, mujer del líder opositor venezolano Leopoldo López, quien relató cómo logró salir de Venezuela con su hija menor tras la liberación de su esposo por fuerzas leales a Juan Guaidó en el marco de la llamada 'Operación Libertad', un levantamiento fallido que terminó con López refugiado en la embajada española.

“Hui de la dictadura, me escapé. A mí me encerraron, me quitaron el pasaporte, me siguieron en el coche, me acosaron, entraron a mi casa, nos robaron y luego estuve 30 días encerrada en la Embajada de España y decidí escaparme. Pasé por mar, por tierra, por aire. Arriesgué mi vida y la de mi hija Federica de un año y medio”, relató, aunque no quiso dar detalles de la ruta que emprendió “porque en este momento hay venezolanos caminando por la frontera huyendo”.

8. La soledad no deseada de los mayores: "Me paso el día entero sin ver a nadie y sin hablar"

Una de las trágicas situaciones que sufren las personas mayores en España es la de la soledad no deseada. “Me paso el día entero sin ver a nadie y sin hablar y cuando a la noche quiero hablar no me sale la voz". Quien lo dice es Mercedes, tiene 89 años y es una de las dos millones de personas mayores de 65 años que vive sola en España. El escultor mexicano Rubén Orozco se ha inspirado en ella para denunciar la soledad de las personas mayores con una escultura que lleva por título 'La última persona fallecida en soledad'.

Según dijo en COPE Mercedes, no sale a la calle por "miedo", salvo que alguien la acompañe. "Yo no tengo estabilidad, me mareo y verme sola en la calle, si me pasa algo, me da miedo", relató. Por eso, está condenada a pasar el día sin compañía, encerrada en la soledad de su casa.

Partiendo de esta situación, la Fundación BBK, de la mano de la agencia LLYC, ha desarrollado “Invisible Soledad”, una iniciativa que pretende concienciar sobre el problema de la soledad en la vejez y sus graves consecuencias. El proyecto consta de varias actividades que se pondrán en marcha a lo largo de 2020. Ha comenzado con la idea de instalar en las calles de Bilbao la escultura hiperrealista de Orozco que trata de representar gráficamente el problema social de la soledad no deseada.

9. El caso de una señora que exigió que le cambiaran sus gafas 'Purificación García' porque ella se llama Purificación González

Además, este 2019 los 'fósforos' han dejado momentos desternillantes que son ya historia de la radio. Fue el caso de una señora, que exigió que le cambiaran sus gafas 'Purificación García' porque ella se llama Purificación González.

La historia la contó Miguel Ángel, óptico de profesión. Según dijo, le vendió unas gafas a una señora de edad avanzada. En las lentes ponía "Purificación García". Al día siguiente de comprarlas, su marido fue a la tienda y le dijo al oyente que se había equivocado. Aunque su mujer veía bien con ellas, "sabía que no eran las suyas" porque se llamaba Purificación, pero de apellido González.

"Explicarle que no era el nombre de su mujer, sino el de la marca fue gracioso", dijo con salero el oyente.

10. La desternillante historia del 'fósforo' al que le rajaron la tapicería del taxi con la uña de un pie

En el mes de septiembre también sorprendió la historia de Luis, un taxista del municipio ourensano de Verín. Según dijo, una vez al mes llevaba en su coche a una señora mayor al banco a cobrar. “La señora iba en silla de ruedas, con calcetines de felpa y tapada”.

Pero un día, cuando la fue a coger para meterla en el vehículo, el pie se le quedó enganchado, de modo que se le cayó el calcetín y la manta, quedando al descubierto. Para desgracia de Luis, la señora en cuestión tenía la uña tan afilada que le cortó el tapizado de su Mercedes y la tapa del altavoz. “Era una uña que yo en mi vida... Un jabalí no tiene esas uñas”, describió.

“No sabías si era un pie o una pezuña”. El caso es que cuando se lo contó a la hija de la clienta, esta le dijo que la culpa era suya y que tenía que tratar con más cuidado a su madre. Desde entonces, el 'fósforo' no la ha vuelto a montar en el taxi.