¿Qué pasara con el final del diésel y la gasolina?: "No se si tendré que comprarme otro coche por obligación"

La Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035. Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda mano. Tampoco quiere decir que a partir de esa fecha no se pueda circular con este tipo de coches... Pero no se podrán vender vehículos nuevos con estas características, es decir, con motor de combustión.

Se trata de una de las medidas más importantes e influyentes de la política de descarbonización para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Teóricamente, se busca reducir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con el año 1990. En la actualidad, en España hay 24 millones de coches de gasolina o diésel.

La vida útil de los coches está entre 10 y 15 años de media, de modo que los últimos modelos que se vendan a finales de 2034 cumplirán su ciclo de vida en 2050. La fecha que se ha puesto Europa como límite para ser neutra en carbono. Y lo cierto es que, cada vez, las políticas que se imponen, facilitan más la circulación con coches eléctricos.

Un ejemplo es la creación de las zonas de bajas emisiones, y también las ayudas e incentivos que se dan a estos tipos de vehículos. Por ejemplo, en Madrid, donde un coche eléctrico -o híbrido- no paga ni zona azul ni zona verde, y puede estar todo el tiempo que quiera aparcado.

Otro ejemplo es la prohibición de entrar al interior de la M-30 a los coches de gasolina matriculados antes de 2006 y los de diésel antes del año 2000. Esto es en Madrid. Pero en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes se van a ir creando zonas de bajas emisiones, donde solo podrán circular coches con unas características concretas. La medida, queramos o no, nos mete presión. Sobre todo a esas personas que están pensando en comprar un coche.

Pocas estaciones de recarga

Otro de los aspectos de debate, es el de los puntos de recarga de coches eléctricos, es otra incertidumbre... Sobre todo para la gente que vive en municipios pequeños, donde es aún más difícil encontrar estaciones para “enchufar” este tipo de vehículos. Bueno, esto en cuanto a los coches... ¿Pero qué pasa con las motos? Pues el texto del Europarlamento no les hace mención. Solo lo hace a furgonetas y automóviles.

Con todos estos condicionantes encima de la mesa, muchos fabricantes ya han optado por poner la fecha de defunción a los motores térmicos en sus gamas. Smart ya se despidió de ellos en 2020. Detrás irán Jaguar en 2025, Audi en 2026 y Opel en 2028. Un buen grupo lo hará en 2030, entre las que destacan Ford, Peugeot, Renault, Volvo y Mercedes. Lo cierto es que cada vez se favorece más a los vehículos eléctricos... no obstante, los usuarios seguimos buscando coches de gasolina o diésel.