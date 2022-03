Los Compadres, en 'Herrera en COPE': “España ya está políticamente incorrecta a tope, es el momento”

Este viernes, 18 de marzo, llega la tercera parte de la saga de Los Compadres titulada 'El mundo es vuestro'. Se trata de la continuación de 'El mundo es nuestro' y 'El mundo es suyo'.

La trilogía está protagonizada por Alfonso Sánchez y Alberto López como Los Compadres, unos personajes que nos llevan a la risa crítica. En esta ocasión, Rafi y Fali se meten “en una montería, en una finca de Toledo de una marquesa. Ya era lo que nos quedaba”, ha explicado su director, Alfonso Sánchez. No solo eso, el personaje de Alberto, Fali, acabará en un sitio de lo más inesperado. “A mí sí que me ha metido en un lío Alfonso – ha detallado Alberto – Me ha metido en una clínica de desintoxicación de masculinidades toxicas. ¿Te lo puedes creer? Que quiere quitar al Compadre del jamón. ¿Dónde se ha visto esto? Eso no se le hace a nadie”, ha continuado entre risas.

Sobre el guion, Alfonso ha comentado que la crítica es bastante similar a la que encontramos en sus películas anteriores: “Yo ahora recuerdo hace diez años cuando hicimos 'El mundo es nuestro' y aquello ya fue una revolución. Allí gritando todo el mundo: 'No hay pan para tanto chorizo'. Creo que aquella fue leña”. Un espíritu que retoma en el nuevo filme, al que define como “la continuación que queríamos que hacer y que no se pudo hacer en su día porque todo el mundo decía que era demasiado políticamente incorrecta pero yo creo que España ya últimamente está políticamente incorrecta a tope, con lo cual es el momento”.

El filme ha contado, además, con la participación de bastantes humoristas sevillanos. Ignacio, Juana Modeos y César Cadaval junior aparecen como cameos, asegurando también el tono cómico de la película. Tanto que ambos no han dudado en afirmar que 'El mundo es vuestro' únicamente no hará reír al que tenga ganas, sino también al “triste, al que no tenga sentido del humor”.