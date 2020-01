Los cinco momentos de 'Herrera en COPE': "Con el pin parental, el Gobierno quiere desviar la atención"

1.- "El Gobierno, con el pin parental, quiere desviar la atención sobre Delgado y la Fiscalía"

En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera ha analizado la polémica en torno al pin parental propuesto por Vox en la Región de Murcia. Según ha dicho, "el Gobierno, con el pin parental, quiere desviar la atención sobre Delgado y la Fiscalía". Además, Herrera ha hablado del juicio que ha comenzado contra Josep Lluís Trapero por rebelión, por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

2.- Aznar: "ETA decidió eliminar al centro-derecha asesinando a Gregorio Ordóñez e intentándolo conmigo"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha sido entrevistado este lunes a propósito del 25 aniversario del asesinato del concejal del PP por ETA Gregorio Ordóñez. Según ha dicho, "en algún momento de la mañana" de aquel 23 de enero de 1995 "alguien" lo llamó para comunicarle su muerte "y el intento de destrucción de lo que Gregorio representaba". Aznar ha dicho que después de asesinar al exconcejal, la banda terrorista intentó "acabar con la alternativa democrática en España" asesinándolo a él.

3.- Ana Iríbar: "Me fui porque no quería que Javier creciera con el estigma de ser el hijo de Gregorio Ordóñez"

También ha sido entrevistada la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, que ha dicho que se fue de San Sebastián "porque no quería que Javier creciera con el estigma de ser el hijo de Gregorio Ordóñez". Pese a todo, ha reconocido que no puede "desligarse" de sus raíces. "Otra cosa es que haya necesitado romper para poder recuperarme personalmente, tomar distancia y entender lo que había sucedido. Me fui porque creía que la educación de mi hijo tenía que ser oxigenada", ha reconocido.

Audio

4.- María San Gil: "Las víctimas del terrorismo están olvidadas y abandonadas"

María San Gil, expresidenta del PP del País Vasco, ha dicho que no olvida aquel 23 de enero de 1995 cuando presenció el asesinato de Gregorio Ordóñez en el bar La Cepa, en pleno centro de San Sebastián. "Salí corriendo detrás de Txapote, que se resbaló porque estaba lloviendo y en el bar hay un escalón, pero cuando llegué a la puerta me dije qué tontería si no le voy a poder coger". La exdirigente ha dicho que "las víctimas del terrorismo están olvidadas y abandonadas" a día de hoy.

5.- Un experto, sobre la dieta a base de pizza que quiere Trump en estudiantes: "Es tan adictiva como la cocaína"

Donald Trump quiere flexibilizar los estándares nutricionales para que los desayunos y almuerzos de los estudiantes se compongan a base de pizza y patatas fritas. Para conocer los riesgos que ello entraña, ha sido entrevistado Rubén Bravo, director del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, que ha dicho que perjudicará a la salud a una temprana edad, sobre los 20 años, causando diabetes, colesterol y reducción de la vida en 15 o 20 años. Es un desastre porque, además, estos alimentos son tan adictivos como la cocaína", ha explicado.