Herrera: "El Gobierno, con el pin parental, quiere desviar la atención sobre Delgado y la Fiscalía"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 8 de la mañana de este lunes 20 de enero del 2020 donde media España, especialmente aquella que vive en el este peninsular y también en Baleares, está mirando al cielo y mirando o conociendo las previsiones del tiempo porque es verdad que la borrasca Gloria está dejando, bueno, nieve, lluvias, viento, oleada no solo en el este peninsular, no solo en Baleares, es decir, en los dos lados mediterráneos de España, sino en muchas comunidades. Es verdad que la que más afectada parece es la Comunidad Valenciana.

Digamos que hoy va a nevar en zonas montañosas del norte, también del interior del este peninsular con una cota de nieve que se va a situar en unos apenas 500 metros, en lluvias localmente fuertes y también va a llover por influencia de la borrasca en Melilla y en el Cantábrico, pero esencialmente, ya les digo, en el Mediterráneo oriental.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL COMPLETO DE HERRERA

El viento fuerte va a ser muy protagonista en el este peninsular y en Baleares, también en zonas de montaña y zonas de la costa en general. Oiga, ha habido olas de hasta de once metros. Se registró ayer Mallorca, por ejemplo, los que se hayan acercado a la playa, pues habrán acabado con los pelos despeinados literalmente.

Ayer el aeropuerto de Valencia tuvo problemas, en el aeropuerto del Altet, el que está cerca de Elche y de Alicante y Santa Pola va a permanecer cerrado hasta la una del día de hoy. Es uno de los aeropuertos con más actividad de toda España. Y carreteras hay muchas, especialmente de la vía secundaria, donde es necesario el uso de cadenas. En la Comunidad Valenciana hay 14 carreteras cortadas y en 16, en la Comunidad Valenciana, no en el Pirineo, en la Comunidad Valenciana en 16 se necesitan cadenas para circular. También hay muchos problemas en Navarra, en Teruel, como pueden imaginar o, incluso, en provincias más al sur como Granada y como Almería. Hay puertos cerrados en Asturias y en Cantabria y así, en fin...

Hoy no habrá colegio en varios puntos de España, cerca de... o más de cien municipios de la Comunidad Valenciana han suspendido las clases. Esto va a afectar acerca de 120 mil chiquillos que estarán los pobres muy disgustados hoy, no poder ir al colegio, ¿verdad? ¿Me estáis escuchando ahora desayunando, no? ¿Estáis ahí conteniendo la rabia porque no podéis, vais a tener que quedaros en casa toda la mañana? Calentitos ahí con papá o con mamá o con la tita o con la abuela o con... Bueno, también hay clases suspendidas en la provincia de Albacete y en Murcia en zonas como Lorca o Yecla donde han tomado la misma decisión.

Bueno, ¿qué es lo que va a ser noticia hoy y los próximos días? Pues hombre, al Gobierno le gustaría que fuera el pin parental, le gustaría mucho. ¿Por qué? Porque, hombre, miren, buscando, buscando, el Gobierno se puso a buscar el jueves cuando la polémica de Dolores Delgado como fiscal general del Estado era más intensa, buscando algo que le sirviera de punto de apoyo y encontró en Murcia el pin parental, que es la propuesta de Vox para que los padres tengan derecho a objetar los contenidos morales que impartan en las escuelas públicas.

Bueno, pusieron la voz en un grito y se lanzaron a decir animaladas, animaladas como esa de que los hijos no son de los padres que dijo Isabel Celáa, que es que ni Paul Potts. Bueno, Paul Potts decía directamente que los hijos son del partido.

Miren, evidentemente los niños no son mercancía de nadie, no son propiedad en stricto sensu. Pero no de los padres, mucho menos del Gobierno, mucho menos del Estado, pero los padres sí deben proteger a los hijos de fundamentalismos doctrinarios, de esas que creen que la heterosexualidad es una enfermedad y que es una forma de someter a las mujeres y todo eso. Que los padres no puedan intervenir sobre adoctrinamiento en materia de sexo ya me explicarán ustedes, por colectivos determinados. Eso de que los hijos son...

Bueno, pues dijeron esta animada y de esa manera desviaron la atención sobre Dolores Delgado y la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque, además, esta semana la Fiscalía tiene una prueba de toque, tampoco lo tiene difícil, pero bueno, se lo explico ahora porque en el juicio al señor Trapero, a Trapero y a tres más de la escala de mandos de los Mossos d'Esquadra, se sienta en el banquillo para responder por la actuación durante la convocatoria del referéndum ilegal en Cataluña.

Trapero está acusado de rebelión, de rebelión, lo que pasa que no se descarta que después de la sentencia del Supremo se cambie ese criterio por el de sedición. Bueno, por ahora se piden once años de cárcel. ¿Por qué? Porque este hombre que declaró en el juicio del Supremo dijo como testigo en el juicio que él ya había avisado a las autoridades de que estaban cometiendo ilegalidades o que todo lo que planteaban era una ilegalidad. Y eso seguramente le costó al señor Joaquim Forn, hombre, no la sentencia en sí misma toda, pero cierta contundencia de la sentencia.

Bueno, pues ahora Trapero tendrá que explicar por qué, si dijo que estaba en contra de las ilegalidades al día siguiente, el 1 de octubre, cuando tenían la orden de cerrar colegios, secuestrar las urnas e impedir las votaciones, los Mossos se desentendieron con una teatralidad estomagante, es decir, ir a la puerta de los colegios y decirle a los que allí estaban esperando: ¿Verdad que no nos dejáis sacar las urnas? No, no, no, no. Bueno, pues me cachis, nos tenemos que ir. Bien, adiós, aplausos y abrazos.

Luego tuvo que ir la Policía y la Guardia Civil a hacer ese trabajo. Recuperar las urnas frente a la oposición de vecinos, ancianos, niños, matrimonios con carritos, etcétera, etcétera que impidieron, quisieron impedir la acción de las fuerzas de seguridad, que respondían a una orden judicial. Y no les sigo montando la polémica porque acabaríamos con los cinco dedos rotos uno a uno de aquella sinvergüenza que dijo que, además, le habían todas las tetas.

Bueno, pues eso es lo que hay que juzgar ahora. Bueno, eso es lo que hay que juzgar ahora. ¿Qué hará la Fiscalía? Pues, seguramente, modificar el criterio, la excusa, lo tiene, en fin, lo tiene fácil. Oiga, si el Supremo ha dicho eso, pues nosotros... También si quieres se puede mantener en la acusación de rebelión. De hecho, la Fiscalía del Supremo se ha mantenido en sus trece una vez conocida la sentencia. Acuérdense a las alegaciones al famoso incidente de nulidad planteada por la defensa y los nueve condenados en esas alegaciones. La Fiscalía no escondió su descontento con la sentencia. Reconoció la pulcritud dogmática de las condenas, pero lamentó que el tribunal optase por una tipificación penal a la baja teniendo en cuenta que sí hubo un riesgo para el orden constitucional.

Cuando dice aquella sentencia es que todo fue una ensoñación y realmente todo fue, bueno, no, una pretensión... Oiga, que le pasen la entrevista en El País de Oriol Junqueras este fin de semana. Esta entrevista barriobajera que ya tiene un lenguaje carcelario que debería hacérselo mirar. Qu le pasen exactamente esa entrevista donde dice: "Todo lo que hicimos es para conseguir la independencia y para poder volver a hacerlo". Para poder volver a hacerlo, es decir, que, oiga, el Estado español es digno heredero de la dictadura y apoyamos a Sánchez por miedo a una alternativa del PP y de Vox. Y lo más importante: el apoyo al presupuesto está condicionado a los avances de la mesa de diálogo. Absolutamente desafiante, es decir, el que tiene la llave de estabilidad de una legislatura es un señor delincuente que está en la cárcel, al que este gobierno no sabe cómo insultar o sacar para que pueda participar en las elecciones catalanas y que, por favor, no se convoque pronto Torra porque entonces le obligaría a montar un indulto express y no está el horno para bollos. Pues así están las cosas, así que atento al desarrollo, atentos al desarrollo de este juicio que no es cualquier cosa.