Lorenzo Fernández Bueno, en 'Herrera en COPE': “El miedo controlado me resulta agradable”

Su mayor miedo lo vivió en 2005. Ese año tenía previsto realizar un viaje y recorrer el desierto blanco de Egipto para televisión en moto, acampando y entrevistando a quiénes allí se encontrase. Pero, después de estar preparándose durante meses, se fracturó la tibia y el peroné en un accidente de moto y esos dos meses que estuvo en casa los dedicó a escribir 'Susto o muerte. Terrores nocturnos', un libro en el que habla de algunos de los personajes más aterradores de nuestro imaginario colectivo como el hombre del saco o el lobisome gallego.

Sin embargo, para su autor, Lorenzo Fernández Bueno, su mayor terror es otro: “Fueron esos tres días en los que pensaba que todavía podía coger el avión – ha relatado sobre los días previos a su viaje a Egipto – Esto me ocurrió un viernes y el lunes salíamos tres semanas para recorrer ese desierto blanco. Era un trabajo que veníamos realizando desde hace meses y me hacía una ilusión extraordinaria... Y la sensación de que finalmente no iba a poder ser es un terror que todavía hoy, cada vez que lo recuerdo, te aseguro que se me ponen los pelos de punta”, ha explicado.

Esta experiencia, sin embargo, no le ha quitado su pasión por el terror: “A mí, el miedo, el controlado, es algo que me resulta agradable e intento buscarlo”.

Un periodismo, que el denomina de curiosidad, que le ha llevado a lugares malditos, que según el periodista, lo son porque no les queda más remedio: “Ahí realmente te encuentras con historias de tiempos ancestrales donde había posesiones y escenas que perduran hasta el día de hoy, haciendo muy fácil visualizar lo que ocurría en ese tiempo”. Historias que, incluso, podían ocurrir en nuestro país y donde lugares, objetos y personajes como el Cortijo de las Animas en la Sierra de Cazorla, un balneario en Cantabria, la Ouija, la Huella del Lobo, el poltergeist de Calahorra e incluso elfos, hadas y duendes han quedado malditos para siempre.