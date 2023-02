La llamada de auxilio de MSF para Siria tras el terremoto: “Hay que asegurar la entrada ayuda humanitaria"

Cinco días han pasado desde que la tierra temblara con gran fuerza en Turquía y Siria. Cinco días en los que dos poblaciones viven sumidas en el caos, en el dolor, en la tragedia y en la esperanza. Una esperanza que se va apagando conforme pasan los días, ante lo difícil que se hace ya encontrar con vida a personas bajo los escombros de los cientos de edificios derrumbados por los temblores.









Unos temblores que siguen atemorizando a los ciudadanos desde aquella trágica madrugada del lunes en la que no les despertaron pesadillas sino una triste realidad. Hablar de cifras no es fácil, pues casi a cada hora van aumentando el número de fallecidos y heridos. Hasta el momento podemos hablar de más de 20.000 fallecidos y más de 75.000 heridos entre los dos países.

Pero estos días también hay luz, en esos pequeños milagrosque conocemos de algunos de los rescates más impresionantes que están realizando tanto las fuerzas de cada uno de los países como del resto de equipos internacionales, en los que se encuentra España, desplazados hasta allí para intentar salvar todas las vidas que sean posibles y ayudar a toda la gente que lo necesite.

Como el que recordaba esta mañana Ángel Expósito del estremecedor testimonio de ‘La Linterna’ de uno de esos milagrosos rescates. Es Ramón, es del Consorcio de Bomberos de la Comunidad de Valencia, trasladado a Adiyaman (Turquía) donde rescataron a un padre y una niña tras estar 4 días sepultados bajo los escombros.

Imatges de les tasques de la UREC de @BombersValencia durant l'extracció d'una de les dos persones rescatades amb vida anit a Adiyaman. Recordem que han sigut 6 hores d'intens treball donat que es trobaven a més de 4 metros baix els enderrocs??‍???? pic.twitter.com/1jr3FnIQBN — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) February 9, 2023









Turquía y Siria, Siria y Turquía están en nuestros pensamientos y oraciones. El mundo entero mira hacia ellos dispuestos a colaborar en todo lo que haga falta. Pero sin duda, el país que más preocupa es Siria por la situación que vive desde hace unos años. Para conocer cómo está el país y sus necesidades en ‘Herrera en COPE’ hablamos con Francisco Otero y Villar, coordinador general de Médicos Sin Fronteras para Siria, que se encuentra en Amman (Jordania).

“La situación es catastrófica, el nivel de destrucción es masivo”, relata Francisco además de recordarnos que Siria lleva “12 años en guerra que ha destruido muchas estructuras de salud y no ayudan en este conflicto”.

El responsable de MSF nos describe lo que se ve en las calles de Siria tras estos cinco días “hay mucha gente desamparada que no sabe dónde ir, cientos de casas que se han caído, gente con miedo porque hay muchas réplicas y no quieren volver a sus casas por si se caen. Están durmiendo en la calle, en sus coches y no saben qué hacer”.

Habla Otero y Villar de una “situación complicada” porque además “está lloviendo y hace frío”.









Urge asegurar la entrada masiva de ayuda humanitaria en Siria





Consciente de la distinta situación que se vive entre ambos países, por la guerra en la que se encuentra inmersa Siria desde hace 12 años como nos recordaba anteriormente, desde Médicos Sin Fronteras confiesan “estar muy preocupados por la llegada de ayuda humanitaria ya que las necesidades son tremendas”, y no es fácil la comunicación con el país ni las infraestructuras del mismo.

Por eso, exigen, por un lado “que se abran más fronteras entre Turquía y Siria ya que solo hay una puerta de entrada” y desesperados lanzan una llamada de auxilio “es imperativo que se asegure la entrada ayuda humanitaria masiva para apoyar a toda la gente”.





Medicamentos, material quirúrgico, mantas, abrigos…: las primeras necesidades





Después de haber dado respuesta a las primeras necesidades después de los primeros días de los fuertes terremotos como “medicamentos, material quirúrgico…” ahora están inmersos en la segunda fase en este tipo de catástrofes que es “dar cobijo y apoyar a la gente. Darles mantas, abrigos y todo lo que necesiten”.

Y aunque desde Médicos sin Fronteras aseguran que, de momento, “tenemos stocks y los estamos utilizando, sin embargo, la magnitud del impacto y el número tan elevado de personas afectadas no nos va a permitir cubrir todas las necesidades”, concluye Francisco.