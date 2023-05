La llamada de Antena 3 a Mónica Carrillo que habría cambiado la historia de 'El Diario de Patricia': "Llegué"

Este miércoles, la periodista Mónica Carrillo ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para presentar su último libro llamado 'El viento nos llevará'. Pero más allá de esta novedad literaria, Carrillo ha hablado sobre sus primeros pasos en la pequeña pantalla española. ¿Quieres saber qué relación tiene esta comunicadora con 'El Diario de Patricia'? ¿Qué le ocurrió? Descúbrelo en el audio que puedes escuchar a continuación. Ha dado todos los detalles a Alberto Herrera.

La presentadora actual del informativo de fin de semana de Antena 3 Noticias ha compartido con todos sus seguidores algo que no es muy conocido de su vida profesional. Has descubierto la relación que tiene Mónica Carrillo con el formato que estuvo casi una década en emisión, con 'El Diario de Patricia'. Algo que acabaría condicionando su futuro profesional, ya que lleva muchos años codo con codo con Matías Prats. Ambos forman una de las parejas televisivas más estables de los últimos tiempos. Difiere mucho de la imagen de la comunicadora en sus primeros pasos, tal y como ha compartido ella misma en su perfil de Instagram.





Volviendo a Prats y Carrillo, la sintonía entre los dos periodistas es más que evidente, e incluso intercambian alguna que otra broma.Una relación profesional que traspasa la pantalla y que muchos de los espectadoras alaban, pues tal y como ha contado la presentadora en 'Herrera en COPE' la halagan tanto por la credibilidad que transmiten como por el buen equipo que forman para mantener al tanto de la actualidad a la audiencia en cada emisión.

El confinamiento y su adolescencia: entre los temas que ha abordado Mónica Carrillo con Alberto Herrera

En esta entrevista, han sido múltiples los temas que ha abordado Mónica Carrillo con Alberto Herrera. El confinamiento, su adolescencia, los primeros pasos de la periodista en su profesión, el gran halago que recibió del cantante Joaquín Sabina... ¿quieres saberlo todo? Pues no te pierdas el audio completo de la entrevista que tienes aquí disponible.

