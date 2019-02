El leonés que no se quita el palillo de la boca ni para la foto del DNI

Esta historia parte de una de las frases más repetidas de este país: “no hay huevos”.El protagonista de esta noticia dijo esto y su hazaña está dando la vuelta al mundo. Nuestro hombre se llama Sergio Álvarez, tiene 25 años y es de León. Entre sus amigos es más conocido como Panita. A Panita le gusta llevar siempre en la boca un palillo. Esto era muy típico de los abuelos pero cada vez se ve menos. El caso es que Sergio es muy dado en llevar el palillo en la boca. Y un día en casa comentó que tenía que renovarse el DNI. Ahí su tía saltó de inmediato... “Acuérdate de quitar el palillo anda”. La respuesta de su hermano y del tío de Sergio fue inmediata: “no hay huevos”. Y hubo, claro que hubo.

La normativa lo impide. La foto no puede incluir ningún elemento externo. Solo las gafas y no tienen que ser oscuras. Pero el funcionario que tramitó ese DNI no se percató de la situación. Y ahí está. En el documento, Sergio aparece en la foto con el palillo en la boca. "Yo soy de palillo habitual. Así que mi familia me retó a aparecer con él en la foto del DNI. Me hice la foto, fui a la comisaría y yo creo que pensaron que era un reflejo de la foto. Pero lo cierto es que pasó el filtro", ha contado Sergio en Herrera en COPE. El leonés reconoce que pasa unas "cuatro o cinco horas" con el palillo en la boca. "Nada más que entro en un bar lo suelo coger. Y siempre llevo en la cartera o en el coche alguno", ha dicho. Hasta, a veces, se duerme con él. Su 'vicio' también ha provocado algún incidente. "A veces le he ido a dar dos besos a una chica y le he clavado el palillo en los mofletes", ha contado.

Por cierto. Ese “no hay huevos” incluía una apuesta que, lógicamente ha ganado Sergio. Si conseguía el reto, había una cena de por medio. La noticia, lógicamente, se ha hecho viral aunque la cena todavía está pendiente de celebrarse.