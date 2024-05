Leo Margets, jugadora de póquer: “El tema de la 'pasta' que ganamos sigue levantando mucho morbo”

Leo Margets saltó a la fama mundial por ser “The last woman standing”, la última mujer en pie. Quedó en el puesto 27 de las series mundiales de póquer, el torneo más importante del mundo de este juego.

A este torneo se presentan un 5% de mujeres y estadísticamente es muy difícil llegar lejos. Es la única española con un brazalete de las Series Mundiales de Las Vegas y este jueves ha visitado Herrera en COPE.

Leo ha recordado que ese certamen “fue increible, de los momentos más felices de mi historia en el póquer”.

También ha abordado el tema de los premios de los jugadores de póquer. “El dinero que ganamos es público, pero el tema de la 'pasta' es morboso. Se sabe lo que ganan los tenistas, pero nadie se lo pregunta... pero en el póquer el tema del dinero sí se nos pregunta y sigue siendo morboso”.

Leo Margets ha contado que conoció el póquer “por una pareja que tuve. Me despertó curiosidad porque nació desde dentro ese querer conocer este mundo. Cuando entendí de qué iba el póquer, me enganchó”.

Es más, ha reconocido que “no sé qué hubiese sido mi vida si no llego a conocer el póquer. Estaba muy desencantada con la vida y reconozco que fue un riesgo que tomé en ese momento de mi vida”.

El póquer no da un sueldo fijo, cuando empiezas hay diferentes fases. Puedes ganar mucho dinero un día... pero luego te das cuenta que no todos los días son así. Aquí puedes ser buen jugador, pero ganas a la larga... Cuanto más juegues, más materializas a final de mes ese beneficio”.

Pese a ser jugadora profesional, Leo ha recordado que obtuvo “un 9,4 en selectividad y eso que no tenía pensado presentarme. En Ingleterra estudié Ciencias del Comportamiento Humano y luego un Master en Manchester sobre Competencias Emocionales y más tarde un Máster en Neurociencia. Quizá por ese conocimiento se me ha dado mejor el poquer”.

Juego desde 2009 y yo pensaba que eramos pocas porque no era un juego muy conocido. Pero a día de hoy somos solo un 5%. Creo que no pasa nada porque lo importante es que exista igualdad a la hora de acceder a esta actividad, que la hay. No hay que hacer tanto drama. Yo me siento una más aunque es verdad que te gustaría que hubiese más compañeras a mi lado”