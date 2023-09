Leguina, tras la purga de Redondo: "Es ilegal. El PSOE no existe, existen unas siglas propiedad de Sánchez"

Joaquín Leguina, histórico socialista y último presidente del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha querido atender a la llamada de Carlos Herrera para conocer su opinión sobre la expulsión de Nicolás Redondo del partido. Leguina considera "todo este procedimiento que ha seguido Sánchez es ilegal dentro del partido. Hay que abrir un expediente. Es una cacicada de mucho cuidado que está fuera de las normas", ha asegurado.

Leguina y Redondo no sólo han sido compañeros de partido, también siguen siendo buenos amigos y como tal, Joaquín conoce muy bien qué puede estar pasando por la cabeza de Nicolás en estos momentos: "Yo estaba comiendo ayer con Nicolás, cuando recibe noticias de amigos. Le he preguntado a Nicolás si quiere ir al juez, pero no piensa ir", ha confirmado.





"Esto es una barbaridad y va a poner en evidencia varias cosas. Que el PSOE se lo ha cargado Sánchez. El problema que tiene es que el pacto con ERC los indultos, la rebaja del código penal, etcétera, pero en secreto. Quiso hacer lo mismo con Puigdemont y este está soltando toda la basura a la calle y Sánchez está con el culo al aire", ha expresado Joaquín Leguina, histórico presidente socialista (y último) de la Comunidad de Madrid, atendiendo a la llamada de Carlos Herrera.

Leguina, sobre las protestas contra la amnistía

El expresidente socialista ha querido manifestar su opinión favorable a las protestas por la amnistía: "Hay que sumarse a la protesta. Si se hace la amnistía y se permite el referéndum, España se rompe. Es muy grave para todos los españoles. ¿A quién representa Puigdemont?", se ha preguntado.

Leguina ha justificado las protestas previas a conocer el texto de una futura ley de amnistía, de la siguiente manera: "Hay protesta para que no haya nada, por eso hay que protestar ahora", para finalmente valorar si puede producirse una repetición electoral. "Es preferible ir a unas segundas elecciones y que se dejan de cometer errores los del PP", ha deseado.

¿Está expulsado también Joaquín Leguina?

El propio Leguina se ha mostrado crítico con Sánchez y la dirección actual del PSOE, algo que le ha valido consecuencias: "A mí me han mandado dos expedientes. Mi abogado ha preparado unas respuestas que no han sido contestadas y ahora vamos a ir al juez. El caso de Nicolás es una barbaridad, ni siquiera han abierto un expediente. El PSOE no existe, existen unas siglas propiedad de Pedro Sánchez", ha expresado con contundencia en su paso por los micrófonos de Herrera en COPE.