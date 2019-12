La lección de Historia de Alfonso Guerra a Pedro Sánchez sobre ERC y Bildu

El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha explicado en 'Herrera en COPE' al líder de su partido, Pedro Sánchez, los riesgos de aliarse con los partidos independentistas, en especial con Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu, para llegar a la Moncloa.

Carlos Herrera le preguntaba por la decisión del PSC de reconocer a Cataluña como nación y Guerra respondía así: "Cuando se dice que España es plurinacional, lo primero es preguntar: ¿Cuántas naciones? Y nadie responde. O cuando dicen que hay que reformar la Constitución, nadie dice: 'Este es el párrafo que quiero poner'. Porque saben perfectamente que España es un Estado federal, mucho más descentralizado que la inmensa mayoría de Estados del mundo".

Y añadía: "En España ha habido una pulsión nacionalista muy clara desde finales del Siglo XIX. Y el valladar que impidió que eso llegara a más, era el PSOE. Cuando una parte del PSOE enarbola las banderas, tenemos muchos problemas, que es lo que está pasando con el PSC en Cataluña".

Sobre los partidos independentistas, ha criticado su hipocresía a la hora de hablar del supuesto derecho a la autodeterminación: "Hubo una enmienda a la Constitución para reconocer la autodeterminación. Y los nacionalistas no la votaron. Y además hicieron un discurso clarísimo, asegurando que no querían nada de independencia. Y al cabo del tiempo, hablan de autodeterminación como si fuera algo que se les ha robado", aseguraba Guerra hablando sobre el supuesto derecho a la autodeterminación que defienden los independentistas.

Del mismo modo, ha criticado a Bildu por "no estar en la línea de la democracia" y al PSOE por no aislarlo, como sucede en Europa. "No considero aceptable que se quiera blanquear a los asesinos o pagadores de asesinos, en el caso de Bildu, o los grupos que quieren la recuperación del Franquismo", en referencia velada a Vox.