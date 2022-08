Las palabras de Carlos Herrera el día que Rafa Nadal venció a Djokovic en Roland Garros

Es verano y es el momento perfecto para recordar los mejores instantes que nos ha dejado la temporada de 'Herrera en COPE'. En esta ocasión, la reflexión del comunicador tras la victoria de Nadal en París ante Djokovic en la última edición de Roland Garros.

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comenzó el programa analizando las principales claves de la jornada, que pasaban, entre otros asuntos, por la victoria de Rafa Nadal en cuartos de final de Roland Garros ante Djokovic en París y por el cuarto aniversario de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy.

En la hoja deportiva, el director de 'Herrera en COPE' celebró la victoria de Rafa Nadal ante Djokovic en París, situándose a dos partidos de una nueva copa de mosqueteros: "La tarde-noche de ayer en París, con el sabor agridulce tras la derrota de Alcaraz, nos dejó momentos emocionantes. Ayer no queríamos que fuese un día histórico en Roland Garros, y eso fue posible gracias al tenista español. No fue histórico porque no fue el último partido de Nadal en París, después de que las condiciones no gustasen a nuestro tenista. Nadal ha vuelto a sacar el deportista que tiene dentro, al caníbal de la tierra batida, y pasada la una de la madrugada consiguió derrotar a Djokovic".

A continuación realizó una reflexión sobre los cuatro años de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa: "40 años de la OTAN y hoy cuatro años de Pedro Sánchez. Es verdad que los cuatro años de Sánchez se están haciendo más largos que las cuatro décadas de la OTAN. Recuerdo que cuando anunció la moción de censura os dije que esa moción podía salir, podía salir si se juntaban todos los planetas funestos uno detrás de otros. Algunas decían que cómo iba a ser posible si el PNV acababa de firmar un acuerdo con Rajoy. No contaban con que el PNV son unos traidores y de un día para otro te dejan tirados. Después empezabas a tirar y no te planteabas que podría asociarse con los herederos de ETA. También pasó".

"Hoy junta a su gente pare celebrar esta efeméride. A Sánchez no se le va a acabar nunca la desvergüenza. El que hizo su golfada por De Prada, ese hizo el trabajo de echar literatura con una frase metida en una sentencia de 5.000 folios, que luego pidió el Supremo retirar, y que sirvió Sánchez para montarse su estrategia. Después vino la anti-España y el de Teruel Existe que vive en Valencia. Y ahora hay algunos que se echan la manos a la cabeza con el caso de Macarena Olona", concluyó Herrera.

Este es uno de los mejores momentos que nos ha dejado la temporada de 'Herrera en COPE'. Y recuerda, a partir del próximo mes de septiembre comienza la nueva temporada con toda la actualidad y el mejor entretenimiento de seis de la mañana a una del mediodía.