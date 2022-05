Las condiciones que le han puesto a Kim Kardashian para llevar el vestido de 5 millones de Marilyn Monroe

Marilyn Monroe es historia del cine y parte indispensable de la cultura popular estadounidense. Hasta tal punto llega su fama que todavía hoy se recuerda la mítica escena, alejada de la pantalla, en la que le cantaba el cumpleaños feliz al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Esta semana, un pedacito de ese momento ha vuelto a protagonizar la actualidad.

El vestido de Marilyn Monroe, en manos de Kim Kardashian

"Te voy a llevar a 1962, porque seguro que recuerdas este momento, cuando le cantó Marilyn Monroe al presidente Kennedy el cumpleaños feliz", le ha relatado Ángela Sánchez a Carlos Herrera. "La escena es mítica por los personajes, por lo que presuntamente escondían, pero también por el vestido que llevaba puesto la actriz, que era toda una revolución en la época, lleno de transparencias", ha recordado la colaboradora de 'Herrera en COPE'.





Y es que Ángela Sánchez ha recordado cómo "ese vestido ha vuelto a ser noticia. Lo ha rescatado, ni corta ni perezosa, Kim Kardashian que se lo ha vuelto a poner, esta vez para la gala MET de Nueva York", una gala en la que las 'celebrities' aprovechan para ponerse las piezas de su vestuario más llamativas.

Un vestido de cinco millones

"Tenía claro que quería ponérmelo y llevarlo esta noche. Vinieron unos guardias con guantes a probármelo, pero no me cabía, les dije dadme tres semanas y he perdido siete kilos para poder ponérmelo hoy. Ha sido un reto, ha sido como interpretar un papel, pero estaba decidida a hacerlo y decida llevar el vestido", es lo que dijo en su momento Kim Kardashian, quien confesó cómo tenía que haber adelgazado para poder entrar en un vestido mítico en la Historia reciente de los Estados Unidos.

El vestido no es barato: "Cinco millones vale el vestidito", a lo que además hay que sumarle las restricciones que habría tenido que aceptar para poder lucir en el MET el codiciado vestido: "Tanto es así que en el contrato para ponérselo ni siquiera se lo pudo poner más de unos minutos", ha explicado Ángela Sánchez. Kim Kardashian tan solo se pudo vestir como Monroe durante su tiempo en "la alfombra roja y después tuvieron que ponerle una réplica", del mismo vestido que lució Marilyn Monroe frente al presidente Kennedy.

