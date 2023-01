El lapsus de Cristiano Ronaldo en plena presentación con el Al-Nassr: "Siendo sinceros"

Esta última semana, Cristiano Ronaldo ha acaparado todos los medios de comunicación por el lapsus que tuvo en plena rueda de prensa. Este momento no tardó en viral en redes sociales, por lo que todo el mundo ha hablado de hecho y, como no podía ser mano, ha llegado hasta la 'Ensalada divertida' de María José Navarro en 'Herrera en COPE'.

El futbolista fue presentado por todo lo alto en su nuevo equipo, el Al Nassr. Durante la rueda de prensa, los nervios le jugaron una mala pasada y metió la pata al hablar del país por el que había fichado.

"Esta es una gran oportunidad no solo por el futbol, sino para intentar cambiar la mentalidad del mundo. He tenido muchas oportunidades de jugar en Europa, Brasil Australia, Estados Unidos, incluso en Portugal, pero le di mi palabra al Al Nassr. Mi carrera no se ha acabado. He elegido este desafío porque quiero ayudar este gran país e intentar ayudar con mi experiencia a desarrollar el país y el club. Como la sección femenina del Al Nassr, algunos no lo saben, pero tenemos una sección de fútbol femenino aquí", decía CR7.

"No es el fin de mi carrera el venir a Sudáfrica"



"He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí. He venido aquí para ganar. Quiero disfrutar y sonreír todos juntos aquí en el Al Nassr", agregaba.

No obstante, fue cuando habló de su futura retirada y el nivel de la liga árabe cuando cometió el comentado fallo: "No es fácil ganar partidos hoy en día. Los equipos están preparados, el fútbol es diferente, su evolución es diferente. Para mí no es el fin de mi carrera el venir a Sudáfrica, por ello quiero un cambio. Y, siendo sinceros, no me preocupa lo que diga la gente".

El futbolista se confundió ante miles de persona al mencionar el lugar de origen de su nuevo equipo y, en vez de Arabia Saudí, dijo que pertenecía a Sudáfrica.

En torno a 30.000 personas llenaron el Mrsool Park y pagaron cuatro euros para presenciar la presentación de Cristiano Ronaldo, que se ha convertido en el jugador mejor pagado del mundo. Una presentación que se celebró por todo lo alto con fuegos artificiales, música, espectáculo y todo junto a su familia.