El lado más humano de la gala de los Goya: "Es muy necesario y vital reflejarlo"

Hoy toca ponerse elegante porque vamos a habla de la gala de los Goya. Vamos a hablar concretamente de Ángela Casanova. No la vimos en la televisión, no recogió ningún premio, ni le dieron un minuto para agradecer a los suyos el poder estar ahí. Sin embargo, se trata de una estrella entre estrellas.

Ángela es una mujer de 30 años, con Síndrome de Down, y fue una de las personas encargadas de recibir a los invitados al bajar del coche y acompañarlos hasta el Photocall, donde el aluvión de flashes, micrófonos, fotógrafos, periodistas y cámaras que cubren la gala no se hace esperar. Todo esto en la gala de los premios Goya de este 2023, que ha tenido lugar en Sevilla.

Hace 3 semanas que para ella y sus compañeros, comenzaron los ensayos, en la sede Down Sevilla, para trabajar como auxiliares de protocolo en esta gala tan importante del cine español. Durante esas semanas han estado practicando con un trozo de alfombra roja y una silla. Con estos dos elementos han simulado una y otra vez el protocolo que debían seguir. Durante estos ensayos han hecho de actores y de fans que piden una foto a sus estrellas de cine favoritas.

No es la primera experiencia laboral de Ángela Casanova. A ella le encanta el mundo del cine y ha participado en algún que otro corto y en la televisión, concretamente en Canal Sur. Pero este último sábado fue seguramente algo muy especial para ella y sus compañeros. La misma Ángela Casanova ha confirmado en 'Herrera en COPE' que lo ha pasado "muy bien". "Estoy bastante contenta y muy orgullosa" ha añadido. También nos cuenta todo salió "mejor" de lo que ella pensaba que iba a salir y que le tocó acompañar a "Belén Rueda, a Manuel Carrasco", entre otros. Estuvo trabajando sin parar "desde las siete (que fue cuando empezaron) hasta las diez", explica la propia Ángela.

Para ser una de las 10 personas que saldría como auxiliar de protocolo en la gala de los Goya, tuvo que hacer un vídeo explicando por qué tenía que salir. Lo ella hizo fue un vídeo en el que mostró toda su emoción y ganas por salir en dicha gala.

Alejandro Márquez trabaja en la Asociación Down Sevilla y ha sido quien le ha enseñado a Ángela y a sus compañeros todo lo que tenían que hacer durante la gala. "Es verdad que había nervios. En la alfombra roja se vivieron momentos que, por mucho que se trabajen, no te puedes controlar", explica Alejandro. Y es que es normal que, cuando vemos a una persona famosa que nos encanta, no podemos controlar los nervios y la ilusión que nos hace por dentro. Es algo que, según comenta Alejandro, "entraba dentro de lo previsto. Pero se disfrutó mucho".

"Nosotros como entidad estamos encantados, porque la oportunidad es única", cuenta Alejandro. Porque esta gala también fue una oportunidad de visibilizar a estas personas, además de demostrar y reflejar la diversidad que hay en la sociedad. "Que personas con discapacidad acompañen a los actores en la alfombra roja, refleja la realidad de que no todos somos iguales (haciendo referencia a que todos somos diferentes). Yo creo que es muy necesario y vital reflejarlo en eventos de tal importancia", argumenta Alejandro.