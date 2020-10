Ken Follet: “Este libro narra lo horrible que es que un Gobierno se posicione por encima de la ley”

Quizá cuando se puso a escribir sobre la construcción de una catedral en la época del medievo, no sabía que podría suscitar tal interés. Al menos no tanto como para vender 27 millones de ejemplares. Eran más de mil páginas y su undécima novela, hasta ese momento había publicado otras sin notorio éxito.

Ahora le pasa lo contrario. Cada vez que publica un libro, es garantía de éxito. El último es especial, porque es la precuela de aquel que escribió y le llevó a la fama. “Las Tinieblas y el Alba” además ya ha llegado a lo más alto en la listas de ventas. Y no hay falsa modestia para estas cosas tratándose de Ken Follet, pues es consciente que es un autor muy demandado en nuestro país. “Los libreros españoles han sido siempre muy buenos conmigo”.

El año mil es muy dramático, y un momento en que tres grupos poderosos compiten por el dominio de Inglaterra, y por eso Follet pudo intuir que escribir esta parte de la historia podría ser emocionante y con un montón de historias. “Me llevó casi tres años, entre investigación, escribir y reescribir”. Confiesa que algunas cosas se tuvo que inventar (por ejemplo la ropa interior que llevaban.)

Es difícil saber si es mejor o peor, pero tiene cosas nuevas “he escrito una historia de amor que dura mucho tiempo, y nunca había escrito algo así”. También escribe sobre la esclavitud, algo que dice que “no nos gusta mucho hablar de la esclavitud, y los historiadores dicen que no fue tan malo, pero fue el 10% de los ingleses los que sufrieron la esclavitud y eso no puede pasarse por alto”. De hecho Ken Follet está volcado con la trata de personas “tengo tremenda devoción por las personas que luchan contra la esclavitud”.

Aunque no hemos vuelto a la era oscura, Follet si piensa que hay gobiernos en el mundo que creen que pueden tener el control de los jueces. “Hoy en día la ley hay que obedecerla pero por ejemplo a Trump no le gusta, al gobierno de Polonia no le gusta, los hechos de este libro narran lo horrible que es que un Gobierno se posicione por encima de la ley”.

Vuelve a triunfar, aunque es un triunfo desde casa, porque reconoce que “no he salido de casa para nada. En cuanto podamos vacunarnos de este virus, lo primero que haré será coger un avión y ver a mis nietos”. Nosotros, tenemos la opción de leerle, que no es ningún mal plan.