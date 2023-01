Karina, en Herrera en COPE: “Quizá tenía que haber sido un poco más reflexiva”

Maribel Llaudés, más conocida como Karina, vivió con ilusión los años 60, pero ahora disfruta del 2023. Es una mujer alegre y tiene una dulce voz que es inconfundible. Todos la conocemos como la reina del pop de los 60 y los 70. Nadie se olvida de ella, ni antes ni ahora.

La artista ha escrito sus memorias: 'Aquel Tiempo de entreluces'. Una vida en la que se ha divertido, ha vivido tiempos de tristeza, ha estado sola, pero también acompañada. Karina asegura que en su libro no quiere meterse con nadie: “Quiero decir mis cosas, lo que yo he vivido, lo que dice mi corazón”.Su mayor sombra a la que se ha tenido que enfrentar en la vida ha sido la indiferencia tanto dentro del mundo artístico como del personal. “Muchas veces es peor que no te odien o no te amen a que tengas a alguien que esté hablando de ti”.

La bibliografía comienza con la historia de un valiente y un héroe: su abuelo Salvador. Nos ha contado en 'Herrera en COPE' que le pareció una historia muy interesante: “Muy poca gente sabe que fue uno de los últimos de Filipinas”. Además, nuestro gran Goyo, también le ha preguntado si en algún momento se ha arrepentido de haberse dedicado a la música: “Arrepentirme no, no es la palabra. Quizá tenía que haber sido un poco más reflexiva, pero como no lo fui ya cogí mi música por bandera”.