Juanma Castaño: "Si la amenaza existe mañana, puede existir también el 18 de diciembre"

En una época en la que todo el mundo tiene clara su opinión sobre absolutamente todos los asuntos, he de reconocer que, sobre las e1 Barça-Real Madrid que tendría que jugarse mañana, yo no la tengo nada clara. No sé, si es una decisión que se tomó, la de aplazar el partido, acertada o precipitada. Es evidente que la situación en Cataluña ha cambiado, digo en la calle, respecto hace una semana. Es evidente que hay medios para dar seguridad a un tipo de evento así en nuestro país. Y también es evidente que si la amenaza existe mañana, existía mañana, todo hace indicar que puede existir también el día 18 de diciembre. El que la quiere liar el día 26 de octubre, la va a liar el día 18 de diciembre. Así que, la amenaza es real, pero esa amenaza no va a desaparecer en los próximos dos meses.