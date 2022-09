Juan Lobato: "A las rentas más altas no es momento de hacerle regalos fiscales"

Tras cerrarse el martes pasado el plazo para presentar los avales a la precandidatura en primarias, Juan Lobato salía como candidato oficial del PSOE para presidir la Comunidad de Madrid, es el Secretario General de los socialistas madrileños. De hecho, ha sido el único aspirante en el proceso a nivel regional, consiguiendo la máxima garantía que marcan las Bases de la Convocatoria aprobadas por el Comité Ejecutivo Federal del PSOE, a finales del mes de agosto, para las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Días después de su anuncio, hemos hablado con el propio Juan Lobato en 'Herrera en COPE' para que explicase las ideas que tienen desde el partido.

La entrevista ha comenzado con una pregunta obligada sobre el cartel de la candidatura, con el que se enfrentará a Ayuso en 2023, puesto que habían eliminado las siglas del partido: "En realidad no nos depresemos de las siglas, en el cartel global -en el que se reflejan las propuestas que hacemos y la presentación de las ideas que tenemos- viene el PSOE de Madrid. Y viene también este cartel que lo que refleja es el equipo que se está configurando con muchísima gente -que son militantes del PSOE-, pero también con otra mucha gente que no es del partido pero a la que estamos pidiendo ayuda y que se están sumando al equipo", explicaba Juan Lobato.

El nuevo candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha negado que haya eliminado las siglas del partido porque piense que no le convienen ahora mismo: "Creo que tienen mucha historia, tienen mucho compromiso con este país y estamos orgullosísimos de ellas. Lo que ocurre es que, también hay mucha otra gente que sin ser militante del PSOE, también se está sumando al proyecto, porque les estamos pidiendo ayuda porque Madrid tiene un potencial enorme y hay que sacarle todo ese potencial", decía con seguridad, añadiendo que, por eso, "el PSOE tiene un proyecto absolutamente transversal e inclusivo, frente al modelo del PP que es más socialismo free, feminismo free, ecologismo free... No, nosotros somos un partido que sumamos y que queremos integrar en nuestro equipo a mucha gente que se siente progresista y que quiera ayudar a cambiar y a que Madrid avance con fuerza".

Combatir la desmovilización del votante socialista

Para Juan Lobato, la clave es la siguiente: "Madrid es una región magnífica y que es una región que hoy ya tiene unas muy buenas condiciones, pero que tienen muchas más posibilidades. Y esa ilusión por un madrid que avance, un Madrid en el que se apueste estratégicamente por sectores en los que ahora no se están apostando, creo que es la clave. Y después de tantos años en Madrid con un Partido Popular que viene además reiterando errores y políticas una y otra vez. Creo que ya es tiempo de abrir una nueva etapa, de que entre oxígeno, de que entre renovación y de que entren equipos nuevos de gente profesional que quiera encargarse de que Madrid avance", argumentaba el nuevo candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid

Retoques en la política impositiva

Además, Juan Lobato ha hablado acerca de la reforma fiscal que presentaron hace cuatro meses: "Implica varias líneas. En materia de IRPF, Madrid tiene una capacidad de reducir impuestos para gran parte de la población", explicaba, añadiendo que "con la reforma fiscal que presentamos, el 95% de los madrileños pagarían menos impuestos que con el sistema actual del PP. Ahora bien, hay un 5% de grandes rentas de más de 100.000 euros a las que se les pide un esfuerzo de solidaridad fiscal algo mayor que lo que se les pide ahora. Venimos de una reforma fiscal, que ha hecho el PP que ha entrado en vigor este año, en la que se han bajado los impuestos a más del 90% de la población entre 0 y 11 euros. Eso sí, al 2% que gana más de 150.000, se les han reducido en 4.500 euros. Nosotros entendemos que esto no es lógico". "A las rentas más altas no es momento de hacerle esos regalos fiscales que ha hecho el Partido Popular. Por eso es un modelo dirigido a beneficiar a las amplias mayorías de esta región y esto es lo que presentamos hace cuatro meses. Creemos que es una reforma lógica, también incluyen medidas en el Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones", destacaba Juan Lobato sobre los retoques que se iban a aplicar en la politica impositiva.

Presión política

Herrera le ha comentado que no le escuchaba descalificaciones graves, y le ha lanzado la pregunta sobre la presión que siente acerca de eso: "Estar en la política para estar enzarzados en peleas y en líos no me parece nada conveniente. De hecho, esta misma semana, una campaña que se ha hecho sobre los memes, a mí no me gusta nada que la política sea confrontación. Tiene que ser educación, respeto... Solo los grandes consensos permiten avanzar a las sociedades. Por eso soy una persona educada y respetuosa desde que me levanto hasta que me acuesto", se sinceraba. Además, ha destacado que ha dado orden de que "se retire cualquier campaña de este tipo y que el PSOE no haga ninguna campaña ni de ofensiva ni de ataque", decía contundente.

En cuanto a la gestión de Isabel Díaz Ayuso, Juan Lobato ha sido muy crítico con lo que se está haciendo: "Lo que está bien de verdad es que las políticas funcionen y que se gestione, que es lo que le falta a la Comunidad de Madrid. Y ahí el reto es grande", hablaba, reiterando que él sí se quiere "dedicar a Madrid" y que el reto es ser "presidente" de la capital. "Aquí el problema está en otro que están pensando, o en este caso la señora Ayuso que todo el mundo sabe que no está aquí para dedicarse a Madrid, que tiene otros intereses y que está pensando en otra cosa", haciendo referencia a que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid tiene planes de política Nacional: "Lo creo yo y lo cree toda España".

Juan Lobato ha terminado la entrevista sin desvelar quién va a ser el próximo candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. Sin embargo, ha dado varias pinceladas de cómo va a ser: "Va a ser un candidato con mucha ambición. No voy a contar más detalles, pero sí que va a ser una apuesta", zanjaba.

