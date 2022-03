Juan Echanove, en 'Herrera en COPE': “Quería hacer una obra que no tuviera que ver con la película”

Tras dos años de pandemia, el teatro vuelve a ser una de las ofertas culturales que más turistas atrae a Madrid. Un ejemplo de ello es la obra que se representa desde el 17 de marzo en el Teatro La Latina titulada 'Ser o no ser'. Se trata de una adaptación escénica de una comedia cinematográfica que nos sitúa en Varsovia en agosto de 1939. Ahí se encuentra la Compañía teatral del matrimonio Tura con la intención de ensayar '¡Gestapo!', una obra que satiriza la amenaza mundial que suponen Hitler y el nazismo.

No es lo único que sucede, a la vez, también representan 'Hamlet', la conocida obra de la que proviene el verso “ser o no ser”, una frase que será la clave de un affaire extraconyugal. Es, al final, el humor como un escudo frente a la guerra y en un momento en el que todo ofende y compromete.

Está protagonizada por un recuperado Juan Echanove que, durante su conversación con Carlos Herrera, ha afirmado que prepararla “ha sido muy duro. Es hacer el montaje, dirigirlo e interpretarlo a la vez teniendo en cuenta los tiempos en los que tenemos que trabajar donde no podemos estar meses y meses dilatando un proyecto y tienes que llegar”. Algo que, afortunadamente, ha conseguido. Aunque, como él mismo comenta ha sido “algo tocadito” pero con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. De hecho, ha confesado que su amiga y compañera, Pastora Vega, le ha dicho: “Por fin has parido gemelos y, además, guapos”. Una gran alegría porque él afirma que “adora lo que está haciendo” y que confía en que “poco a poco irá ganando la voz” porque se “cuida más que un cartujo”. Algo que le permite aguantar “durante las cuatro horas de preparación”. Unas horas que le permiten “vivir todo lo que le queda de vida”.

Sobre 'Ser o no ser', Echanove afirma que quiso ir sin ningún tipo de idea de cómo era la obra. De hecho, él decidió no ver la película y de hecho prohibió “al resto del elenco verla” con el objetivo de hacer “una dramaturgia que no tuviera que ver con una parte de la película”.