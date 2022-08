José Mota revela en 'Herrera en COPE' cómo surgió la idea de imitar a Carlos Herrera: "No puede estar escrito"

Alberto Herrera ha tenido esta mañana en 'Herrera en COPE' a un invitado de lujo. El cómico manchego, José Mota, ha recordado, entre otras cosas, sus inicios en su pueblo natal, Montiel, donde aprendió interpretación en las obras teatrales de su colegio. El cómico español se ganó el corazón de muchos españoles con su participación junto a Juan Muñoz en 'Cruz y Raya'. Ya desde pequeño, José Mota aspiraba a formar parte del espectáculo. "La comedia, el humor, las artes escénicas en general me atraían sobremanera", ha recordado el cómico español en los micrófonos de esta casa.

Siempre quiso ser el primero y esa ambición le consiguió colocar donde está ahora: en la cumbre del humor de nuestro país. No hay persona que no conozca su nombre y son muy pocos los que no hayan imitado en alguna que otra ocasión algunas de sus interpretaciones. No obstante, este viernes en 'Herrera en COPE', el cómico español ha querido recordar algunas de las interpretaciones más divertidas que ha realizado a lo largo de toda su vida.





José Mota revela cómo surgió la idea de imitar a Carlos Herrera: "No puede estar escrito"

Ante los micrófonos de 'Herrera en COPE', José Mota se ha abierto al hijo del presentador sevillano para contarle cómo surgió la idea de interpretar a su padre. Una interpretación a la que, por cierto, Alberto Herrera tiene un especial cariño. Mota quiso contar con Javier Quero para imitar así a Carlos Herrera en su sección de 'Los Fósforos' mientras atendía una llamada de un oyente del programa.

Demetrio se llamaba aquel fósforo que quería contar cómo fue el viaje de vacaciones que pasó con su suegra. No obstante, a pesar de la intención del oyente, a Demetrio no se le entendía nada de lo que decía. Alberto Herrera quiso preguntarle cómo surgió esta interpretación de una de las secciones más divertidas de 'Herrera en COPE' y la respuesta de José Mota fue muy sincera: “Pues surge allí. Te lo prometo. Esto no puede estar escrito. No puedes guionizar esta locura. Entonces, a Javier Quero le comenté un poco por donde íbamos a tirar, le dije unas directrices y lo hicimos en el momento”.

@JoseMotatv recuerda en @herreraencope el momento en que junto a @JavierQuero_ imitaban a Carlos Herrera y a uno de sus fósforos



Mota: "Es de las mejores que he visto"





La interpretación de Javier Quero fue tan buena, que hasta el propio José Mota afirmó que “es de las mejores que ha visto”. Incluso Mota se interesó en si el propio Carlos Herrera había escuchado dicha imitación y Alberto afirmó que “la habían puesto otras veces de lo buena que es”.