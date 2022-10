José Mota en 'Herrera en COPE': “En los peores momentos es cuando surgen las mejores comedias”

José Mota desde niño, siempre ha sido muy risueño. Un día, en clase de EGB (Educación General Básica), su maestra le preguntó: “José, ¿Para que sirven los huesos?"A lo que respondió el joven Mota“Para echarlos al cocido”. Aquello, le supuso la risa de los compañeros pero también, un golpe con la regla en la palma de la mano. Desde entonces, el humorista dice: “Me dedico al humor por venganza”. ¿Sirve el humor para vengarse de las cosas feas de la vida? Le pregunta Carlos Herrera: “Yo creo que sí, que son compañeros maravillosos que llevamos en el balcón de la vida que se sienta a nuestro lado”. “No hay que tomarse las cosas enserio, o lo menos enserio posible”.- Responde José.

Veintidós años son los que la sociedad española lleva pasando la última noche del año viendo al gran humorista. ¿Cómo va a ser este año?, Responde Mota: “Empiezo a grabarlo dentro de bien poco. Hemos preparado una locura brutal. Habrá nuevos personajes, el especial al que voy a titular, si las cosas no cambian, va a ser “Salvese quien Putin”. Está basado en la nochevieja de 2022, porque el especial empieza en 2085. La vieja del visillo está viendo la tele”. “Todo lo que ocurre ahí es un disparate con actores del mundo entero”. “Ahora estamos creando ese decorado donde voy a hacer secuencias”. Carlos Herrera dice: “Yo sé cómo se prepara un programa de radio, o eso creo”. Comenta el líder de la radio a modo de humor: Pero, ¿Cómo se hace un especial de nochevieja?: “Brota a partir de una idea que tienes en tu cabeza a modo de fotos polaroid”. “Nos hemos referenciado directamente con la película Titanic y esto nos ha dado una historia muy jugosa, cómicamente hablando”.- Responde el humorista.

José Mota, hace alusión a lo importante que es saber reírse de uno mismo, sobre todo, en los momentos más difíciles: "La comedia más pura es el pataleo del ser humano, todo lo que les agrede”.“Yo hice una vez un sketch que me divertí mucho, era un minuto y medio en el tanatorio, intentando conseguir el récord del humano que menos tiempo duraba en un tanatorio”. “Todo en la vida es comedia y así debe de ser”. Y si hay algo a lo que José Mota diría que no, responde: “A todas las cosas que me alejaran del niño que fui”.