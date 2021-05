José María Bermúdez de Castro: "La inteligencia es un arma de doble filo"

José María Bermúdez de Castro dice que no estamos tan mal como especie, y nos lo muestra en su último libro, ‘Dioses y mendigos. La gran odisea de la evolución humana’. Pero no se confíen en eso de Dioses, porque si seguiremos sobreviviendo como especie o no, es solo una de las tantas preocupaciones y cuestiones que están aún por descubrir...

“La palabra superior hay que eliminarla y bajarnos del pedestal, cuando pasan cosas complicadas no podemos pararlo” Y la crueldad nos caracteriza porque la inteligencia potencia nuestras caracteristicas, como la crueldad, la inteligencia es un arma de doble filo”. Dice Bermúdez de Castro que aquellos que creen que la pandemia es un castigo de selección natural, lo que destaca es que nos pone sobre la mesa “que vivimos hacinados, y ese hacinamiento es caldo de cultivo para los virus” pero no tanto un castigo premeditado.

La explosión demográfica tiene límites, y el planeta es nuestra casa, en el libro aborda que “si no cabemos más, pues no cabemos más”. Que algo esté por llegar como el cambio climático, reconoce que nos hemos olvidado de que ese peligro está ahí.

Desde los 22 años, su curiosidad por los orígenes de nuestra especie creció, y desde 1991 es co-director de las excavaciones de Atapuerca. Ha dirigido el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana desde su fundación hasta 2012 y es además Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y escritor. Sus descubrimientos han emocionado a muchos: “Encontrar una nueva especie en un yacimiento donde no se esperaba gran cosa, da un pico de adrenalina importante, no solo son los descubrimientos sino las investigaciones donde descubrimos lo que hemos encontrado”.

El canivalismo nos ha acompañado todos los años en muchas especies, y está aún por saber, por qué, cuando no ha habido escasez, haya existido. "El caso más antiguo, no tiene explicación, pero ocurrió". Para el experto, es una parte más de la cultura y asegura que sigue ocurriendo. El cerebro es otro objeto de estudio en este libro: "el tamaño no es importante, pero el problema ha sido la ralentización en el desarrollo cerebral". Tenemos un cerebro muy plástico "capaz de muchas cosas y en el que las neuronas se van conectando y ocurre tardíamente". Es decir que hasta los 30 años, no tenemos todas las capacidades posibles. Aunque la crueldad, como la solidaridad, es lo que más humanos nos hace, y el equilibro, en según quienes, aún está por desarrollar.