José Luis Gallego, en 'Herrera en COPE': “España es el gran Arca de Noé de la naturaleza”

Su amor por la naturaleza y los animales le viene desde que era pequeño. Una araña folcus que habitaba en el cuarto de su abuelo le despertó el gusanillo y desde entonces José Luis Gallego se ha convertido en uno de los divulgadores ambientales más reconocidos de nuestro país.

Acaba de publicar 'Naturalistas en zapatillas', una guía práctica para descubrir, observar y conocer la naturaleza más cercana. Un libro en el que podemos aprender sobre la zoología, la botánica o la geología, ramas científicas muy importantes para comprender la naturaleza, fauna y flora que conviven para el bien común.

Su amor por la naturaleza, como ha recordado en su charla con María José Navarro, le viene desde que era muy pequeño y no solo de observar a esa vieja araña folcus: “Yo cuando era muy pequeñito tuve la fortuna de que los Reyes Magos tuvieran a bien traerme dos regalos que me cambiaron la vida. El primero fueron unos prismáticos de campo. Los prismáticos de campaña, unos viejos rusos, que pesaban más que cualquier otra cosa, con los que empecé a descubrir mis alrededores. Y el segundo fue un aparato de radio. Ese aparato me cambio la vida porque hizo que yo escuchase todas las tardes, al salir de clase, 'La aventura de la vida' con Félix Rodríguez de la Fuente”.

Es este conocido presentador español al que también debe parte de su afán por conocer el medioambiente: “Félix nos invitaba a practicar la zoología casera. A entender que no hace falta irse muy lejos, que no hace falta cubrir grandes distancias para disfrutar de la naturaleza”. Una que, en España, además, es muy rica en variedad, como ha asegurado el divulgador ambiental: “Tenemos la suerte de vivir en un país que supura naturaleza por sus cuatro costados”. Un país que, José Luis Gallego, ha definido como “el gran Arca de Noé de la naturaleza” y del que habla en 'Naturalistas en zapatillas'.