Jorge Bustos: “Frankenstein no funciona si Pablo Iglesias o Irene Montero no quieren, no camina el monstruo”

La ley del ‘solo sí es sí’, los gastos sin justificar del exministro Juan Carlos Campo y unadimisión a las seis horas de su nombramiento, son las tres noticias más destacadas de la prensa que nos trae este miércoles José Antonio Araquistain en el ‘Café de redacción’ de 'Herrera en COPE' y que analizan los tertulianos Jorge Bustos, Carmen Martínez Castro y Pilar García de la Granja.

El Gobierno retrasa remendar la chapuza de la Ley del ‘solo sí es sí’, mientras el número de víctimas no deja de creces





Podemos, se une a Bildu y Esquerra, rechaza acelerar los plazos, hasta el 7 de marzo no empezará a tramitarse la reforma de la Ley y contando que todo vaya bien, el remedo no estará listo hasta mediados de abril, a un mes por cierto de las elecciones municipales y autonómicas.

'Emboscada feminista de Iglesias a Sánchez' llama ‘La Razón’ al episodio de ayer en el Congreso. Un calendario que juega en contra de las víctimas, en quien nadie parece estar pensando. Actualiza ‘El Mundo’ el contador: 514 revisiones de condena corregidas a la baja; 42 en libertad por revisiones que han supuestos su inmediata excarcelación; y 4030 los presos encarcelados por delitos sexuales que pueden pedir que se examine su pena por si es susceptible de reducción. Como recuerda este diario, este es un Gobierno permanentemente lastrado por las disputas feminista. PSOE y Podemos han chocado por esta ley, por la ley trans o por el debate sobre la abolición de la prostitución.

El PSOE, escribe Francisco Marhuenda, muestra su talante descartando cualquier pacto con el PP para solucionar un asunto de extrema urgencia. Estamos, sigue, ante un zafio ejercicio de filibusterismo parlamentario, porque todos están pensando en las elecciones. Escribe Gloria Lomana en ‘El Mundo’ que las mujeres españolas llegarán al 8 de marzo en el peor de los escenarios posibles, con la soberbia infantil del Ministerio de Igualdad que ha laminado la seguridad de las mujeres y ha acabado con los consensos mayoritarios que había en España sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres.

ElFrankenstein no funciona si Pablo Iglesias o Irene Montero no quieren, no camina el monstruo

Acto seguido, los colabores analizan lo ocurrido este martes en el Congreso de los Diputados en lo que fue “la escenificación de la debilidad, en estos momentos, de la parte socialista del Gobierno, que fue humillado en el Congreso”, según Jorge Bustos.

“El Frankenstein no funciona si Pablo Iglesias o Irene Montero no quieren, no camina el monstruo”, constata Bustos.

Aplazado ese debate de la ley del ‘solo sí es sí’ a la víspera del 8 de marzo, se pregunta Jorge “ quién va a tener la vergüenza de celebrar este 8 de marzo porque el remiendo no puede frenar la rebaja de pena a los violadores, pederastas que están saliendo de la cárcel. Se les seguirá aplicando la ley más favorable, eso no tiene remedio”.

Insiste Bustos en la debilidad del PSOE ante "el revolcón que le ha dado Podemos", una clara muestra de que "el proyecto de Sánchez no es un proyecto autónomo, no es un proyecto político que pueda ofrecer un rumbo propia los españoles, sino que dependerá siempre de la voluntad de Galapagar, de Esquerra y de Bildu".





Carmen Martínez Castro entiende que lo que “aquí se está dilucidando es una batalla electoral ya entre los socios del Gobierno, entre PSOE y Podemos, a cuenta de la seguridad de las mujeres, esto es lo más hiriente, desde el punto de vista de la sensibilidad”. Para Martínez Castro “están despreciando la alarma social que hay en el conjunto de la sociedad, en las mujeres, en las víctimas que están viendo cómo sus agresores se ven beneficiados en dos años, en tres años… por una ley tremenda; y con este asunto tan delicado, tan sensible que afecta a todo el mundo, una cuestión que va más allá de la ideología, se está librando una batalla electoral entre PSOE y Podemos”.

Constata la exsecretaria de Estado de Comunicación que “Podemos dijo estos son mi poderes, y mis poderes no son 35 diputados, son 53. Es lo que Pablo Iglesias llamaba el bloque de la investidura que es con el que ha estado gobernando Sánchez hasta ahora”. Ahora, eso sí, resalta Carmen el “papelón” que le ha quedado a “Patxi López y el ministro Bolaños, que son los responsables de las relaciones con los socios”.

Por último, asegura Carmen que "Podemos no la cambia (refiriéndose a la Ley) porque no la quiere cambiar, la están retrasando porque no la quieren cambiar porque Podemos ha hecho de esto una bandera, va a seguir haciendo de eso una bandera y por eso lo ha llevado al 8 de marzo y cuando acabe el 8 de marzo va a seguir haciendo de esto una bandera para la campaña de las municipales".









Los gastos son justificar del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo





Es una información de Antonio Naranjo en ‘El Debate’. Juan Carlos Campo en los 18 meses en los que fue ministro de Justicia, entre enero de 2020 y julio de 2021, pasó al Ministerio gastos de 286 mil euros en desplazamientos, hospedaje y manutención a Cádiz, una provincia en la que tiene dos casas en propiedad. En un documento oficial del Ministerio de Justicia, ‘El Debate’ acredita 16 viajes a Cádiz, casi todos en fin de semana. El ministro viajaba habitualmente en jueves o viernes, se quedaba hasta el domingo y cargaba gastos de alojamiento o manutención de miles de euros.

Un ejemplo, entre el 30 de julio y el 2 de agosto, Campo endosó al contribuyente una factura de 4372 euros por un viaje sin ningún acto en su agenda oficial, consignado sin más como un desplazamiento a Cádiz.

Recuerda hoy ‘El Debate’ a modo de comparación el caso de Carlos Dívar, ya fallecido. Fue presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y tras una intensa campaña mediática, tuvo que dimitir en junio de 2008 después de que tuviera que admitir que pasó como gasto al Consejo, 13 mil euros, una cantidad mucho menor, en veinte viajes de fin de semana a Marbella.

Se pregunta Luis Ventoso si puede sentarse en el Tribunal Constitucional un tipo que pasaba gastos desorbitados por fines de semana en sus casas de asueto.

Los colaboradores de Herrera no dan crédito a la cantidad desorbitada de esos gastos del exministro, “es brutal” dice Pilar García de la Granja que se pregunta “en qué te gastas 18.000 euros de media por cada viaje”. Y denuncia “con el dinero público tú no te pasas las vacaciones”.

Martínez Castro exige “una explicación” y recuerda que hoy día Juan Carlos Campo “está en un sitio muy sensible que es el TC, que es el tope de la Justicia que tiene que tener una autoridad moral en todo”.

Y claro, ante la reforma del Código Penal, y las modificaciones en la sedición y malversación, la pregunta sale a colación "esto ¿qué tipo de malversación sería?".









La dimisión de Antonio Cabrales a las seis horas de consejero del Banco de España





Lo adelantaba Carlos Segovia en 'El Mundo', y es noticia esta mañana en varios diarios. El catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, Antonio Cabrales, apenas ha durado seis horas como nuevo consejero del Banco de España. Y eso que su nombramiento había sido fruto de un acuerdo entre el PSOE y el PP. Cabrales era el candidato del PP, no ha querido someterse al vaivén de las críticas por haber apoyado en su día a dos independentistas, una de ellos Clara Ponsatí fugada de las Justicia tras el uno de octubre y al que fuera consejero de Economía Mas Colell, procesado por el Tribunal de Cuentas por presunta malversación para promover el procés en el exterior.

No dio ese dato el PP que confiaba en su brillante curriculum, es doctor en Economía por la Universidad de California. El hombre ha cerrado su cuenta de Twitter tras virulentas críticas y ha dejado claro al PP que no tenía ningún apego al cargo. Escribe Segovia que la lección de este insólito episodio es la dificultad de selección en la actual política española.

Insólito les parece también a los colaboradores del programa que llaman la atención al PP por lo ocurrido y que como dice García de la Granja “espero que aprendan y no vuelva a ocurrir”; o como Bustos que considera que “al PP no le pueden meter estos goles, de verdad”.

Audio









Ya está aquí la nueva subida del SMI





La clave económica de Pilar García de la Granja es la nueva subida del SMI a 1.080 euros, 14 pagas más la cuota a la seguridad social.

El salario se empezará a cobrar en la nómina de febrero con efectos retroactivos a enero, es decir, que se cobrarán los 80€ de enero más los 80 de febrero.

Desde el Gobierno se asegura que la medida da “tranquilidad para la salud mental de los jóvenes” y que no afecta a la creación de empleo.

En enero vimos cómo se incrementaban los parados hasta los 70.000 y se registraron 215.000 bajas en la Seguridad Social.

Los expertos consideran que situar el SMI en el 60% del salario medio implica pérdida de competitividad y la ralentización de creación de puestos de trabajo.

Además argumentan que no es lo mismo vivir en una gran ciudad que en el campo, y que el coste de un trabajador poco cualificado o para oficios que no requieren grandes estudios será de 20.000 euros al año, algo que la mayor parte de las pymes y familias que necesiten un cuidador no pueden afrontar.

