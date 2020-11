Jorge Bustos explica el plan de Sánchez en su pacto con Bildu: "Quiere humillar al PSOE"

Jorge Bustos ha explicado en Herrera en COPE los verdaderos motivos por los que Pedro Sánchez ha ordenado a su partido pactar los Presupuestos con Bildu.

Durante su intervención en la tertulia de Herrera en COPE, Bustos ha lanzado la siguiente reflexión:

“Abalos cuentan que ha quitado todos los espejos que hay en su propia casa. No puede mirar, no puede soportar su propia imagen. Hace un año estaba diciendo que era la línea roja absoluta. Que el PSOE, que ha enterrado a compañeros como Ernest Lluc, como Fernando Buesa, como Joseba Pagaza. Las palabras más duras contra Bildu no las ha pronunciado la oposición, las ha pronunciado el PSOE de hace año y medio. Incluso Sánchez".

Bustos explica el plan de Pedro Sánchez con Bildu

"Sánchez no humilla solo a la oposición, Sánchez humilla sobre todo al PSOE. Lo que está tratando de demostrar, con éxito, es que él manda de una forma absoluta, no solo sobre los españoles, sino también sobre los socialistas, que van a hacer lo que diga él, y que nadie se va a mover de la foto.

Ese es el mensaje que traslada Sánchez, de dominación, de sometimiento. Y efectivamente, se someterán. Alguno levantará un poco la voz, hace un pellizquito de monja, pero no van a hacer nada porque están totalmente sometidos”.

Y luego el experimento interesante es cómo afecta esto a la sociedad española. ¿Son los españoles débiles mentales? ¿Son los españoles gente sin memoria y sin dignidad? ¿Castigarán los españoles que votaron a Sánchez con una pinza en la nariz por miedo a Vox?

Si Sánchez tiene razón y los españoles son débiles mentales, se saldrá con la suya”.