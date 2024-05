Se van de viaje de novios a Cancún y un baño en la piscina del hotel arruina sus vacaciones: "Ayuda"

Te voy a contar la historia de Adrián y de Sofía. Se van de viaje de novios a Cancún con su hijo de 7 años.

El 5 de mayo, Adrián se lanza a la piscina, y le da un corte de digestión… y sufres un paro cardíaco. Le llevan al hospital. Entra en coma. Y el seguro sanitario que ha contratado, se termina. Cada día que pasa en el hospital les está costando 8.000 euros al día.

Así lo narraba Sofía a través de una publicación en redes sociales:

"Soy Sofía Parada Vaya y me encontraba de viaje de novios con mi marido y mi hijo de 7 años en Cancún y ahora sufrimos un auténtico calvario desde el pasado 5 de mayo, no solo está en coma inducido tras un ahogamiento por paro cardiaco producido seguramente por un corte de digestión dentro de la piscina del hotel, sino que ahora el seguro de viajes no se puede hacer más cargo de los gastos de hospitalización, ya que son muy elevados y se ha superado el máximo permitido según la póliza en apenas 2 días.

Adrián tuvo que ser asistido tras ahogamiento por el personal del hotel, siendo trasladado de urgencia al hospital más cercano.

Una vez allí consiguieron reanimar sus constantes vitales, pero seguía sin conocimiento y tuvieron que desplazarlo nuevamente a otro hospital con más recursos médicos dada la gravedad que presentaba.

Hasta día de hoy Adrián sigue en coma, se encuentra en fase crítica.

La embajada española está al corriente de todo, pero nos trasladan que no pueden hacer nada más allá que facilitar información, pero no pueden repatriarlo para ser ingresado en un hospital español como si ha sido en un caso similar en Tailandia, ni tampoco pueden cubrir los gastos de hospitalización que rondan los 8000 euros día, una auténtica barbaridad, esto supone otro problema para nosotros.

Necesitamos difundir al máximo posible la noticia, que se haga viral nuestra situación tan complicada que estamos pasando.

Nuestra familia y amigos están realizando una colecta para ayudarnos a afrontar todos estos pagos, donde todo el que quiera ayudar, cualquier donativo por pequeño que sea nos es de gran ayuda, necesitamos despertar de esta pesadilla y que podamos volver a casa los 3, pero sobre todo que Adrián se recupere.

Nos pueden ayudar en esta cuenta y seguir el caso a través de redes sociales y medios de comunicación.

ES6100810249290002149823

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¡Necesitamos tu ayuda, por favor!!"

Por favor difundir









La familia, de Alzira, cruzó el Atlántico camino a uno de los lugares paradisíacos más visitados del mundo, pero un paro cardíaco, seguramente por un corte de digestión dentro de la piscina del hotel, les ha cambiado los planes. Marta Parada es hermana Sofía, y confía en que su cuñado "despierte lo antes posible", y le preocupa la situación mental de su hermana, que "necesita ayuda psicológica".

Y es que, cada día que el valenciano está ingresado tiene un coste de 8.000 euros, según indica Marta. Y aquí viene el detalle: el seguro de viaje no se puede hacer más cargo porque son gastos muy elevados y, según la póliza que han contratado, han superado el límite permitido "en solo dos días".

Por ese motivo están pidiendo fondos para costear la asistencia hospitalaria, y para eso, han abierto la cuenta "Pesadilla familiar en Cancún" en la plataforma GofunMe.

La importancia del seguro del viaje

Siempre se pone en el punto de mira al seguro de viaje… si se ha contratado uno, si no se ha contratado… en este caso, sí que existe ese seguro de viaje... entonces, ¿cuál es el problema?

Para Julián Tío, que es portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, de AVACU, el primer consejo, mirar siempre las condiciones: conviene apostar por la mayor cuantía posible para la cláusula de "Asistencia médica por enfermedad o accidente", y también a la que se refiere a "Repatriación y regreso anticipado", así como "Repatriación o traslado de los demás asegurados". No olvidar tampoco la opción para los "equipos".