Jordi Serra en 'Herrera en COPE': “Escribiendo me dí cuenta que no tartamudeaba, ahí supe que nací para ello”

Jordi Serra i Fabra,ha publicado la friolera cantidad de 540 libros, aunque dice que escritos tiene más de 600. Traducidos a 37 lenguas y vendidos casi quince millones de ejemplares.Jordi duerme con una libreta y un bolígrafo por si las musas lo visitan por la noche. Su historia comenzó un 22 de septiembre de 1995, agarrado de la mano de su madre y paseando por la antigua Barcelona. Su madre, que era muy curiosa, observaba una parcela en construcción, el joven Serra, se fue a jugar al patio de la parcela con la mala suerte que atravesó un cristal grueso. Jordi, cómo sucedió el accidente, pregunta Alberto Herrera: “Yo siempre iba leyendo por la calle, entonces, cuando mi madre entró en aquella parcela, yo estaba leyendo pulgarcito. Cuando salí al patio a jugar, no me di cuenta y atravesé esa puerta de cristal”. Responde el escritor. Colgado de unos hierros en una cama de hospital y todo vendado menos su brazo derecho, escribió su primera novela “Asalto al Firts National Bank”.

Cuando tenía 12 años, Jordi pasó por un momento embarazoso en clase de literatura: “Clase de lengua, doce años. La maestra pone una redacción y la temática era libre. Yo hice un cuento de un marciano verde que bajaba a la tierra y se perdía y me puso un cero”. “Con un cero mi padre me mataba. Me llamó inútil, me dijo que nunca iba a ser escritor y me dijo que dejara de soñar. Que le digan eso a un niño, es muy duro”. “Años más tarde, sale la película de "E.T", de Steven Spielberg. Era igual que mi obra, de repente un niño que tenía que dejar de soñar ve como es un éxito algo que podría haber sido suyo”. “Spielberg se forra y yo no”.- Responde a modo de humor. También dice: “Llegué a casa pensando, nadie cree en mí. Pero me di cuenta de que había alguien que sí que creía en mi, que ese alguien era yo. Tú eres quien se pone los límites”.

“The Beatles” cambiaron la vida de Serra cuando era joven: “Era un niño que escuchaba Ópera por radio porque lo demás no me gustaba. Y aquel día con 16 años, suenan los Beatles mientras estaba en la sala de billares y me quedé flipado. Fui corriendo a ver qué era eso que estaba sonando”. “Eran gente humilde como yo que hacían algo diferente, me fijé en ellos y los tenía de referente”.

Ante la cantidad de obras que tiene publicadas y sin publicar, Jordi dice: “Escribo libros para mis amigos que nunca se van a publicar”. “Cada libro que uno escribe, es un libro nuevo siempre. Yo lo mando a una editorial y si les gusta, lo publican y si no, nada”. “Si un editor no le gusta un libro, lo mando a otro y ya está”. “La gente piensa que el poder lo es todo, pero no, el poder sin libertad no es nada”.

Hoy en día, los libros de Jordise siguen enseñando en la escuela después de 40 años: “Cuando empecé a publicar novelas y me dijeron que me leían en las escuelas, me sorprendió porque eran libros duros”. “Yo no escribo para jóvenes, yo escribo de jóvenes”. “Yo creo que se venden mis libros por la honestidad”.