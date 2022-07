Jon Sistiaga, en ‘Herrera en COPE’: “No puedes dejarles o permitirles que huelan tu miedo”

Uno de los reporteros de investigación más importante de nuestro país, Jon Sistiaga, nos visita para hacer un pequeño recorrido de su carrera y que acaba presentándonos su primera novela Purgatorio. Una emocionante historia de arrepentimiento y perdón ambientada en el País Vasco, que se pregunta hasta qué punto se han cerrado las heridas del terrorismo.

El también corresponsal, ha hablado abiertamente sobre algunas de sus arriesgadas aventuras, como cuando decidió vivir un derbi argentino desde la perspectiva de la policía acabando en la boca del lobo, o lo que es lo mismo, en una barra brava. Grupos organizados de fanáticos del fútbol con un diferenciado líder al que Sistiaga tuvo el valor de intentar entrevistar y del que asegura que a esos perfiles de personas ‘No puedes dejarles o permitirles que huelan tu miedo porque entonces ya te avasallan”. Además, señala la importancia que tiene dejarles claro que “Como tú, he conocido mucho, puede que sea el último que conozca, pero oye ya he pasado por esto, así que conmigo no utilices esas tácticas”.

Asimismo, recuerda su mítica entrevista a Garavito, un pederasta asesino en serie de niños como “La entrevista más importante que he hecho porque cero que ha sido la más difícil”. A sólo 20 centímetros de él, y sin grilletes “El tipo intentaba en todo momento manipularme, trabajarme, comerme, y era muy difícil” y que después de más de dos décadas encerrado en una prisión de máxima seguridad “Intuyó que yo tenía dos hijos, y jugó contantemente”.

Una larga carrera de reporterismo que le ha permitido generar “un ambiente necesario para que confíen en ti, en que lo que buscas no es morbo, no es amarillismo”