En la Edad Media, el 70% de la ración diaria de una persona era pan. Y lo que solían hacer era tostar rebanadas y las untanban una salsa que lleva azúcar, vino blanco, yema de huevo y agua de rosas... Esa curiosidad por conocer más de la antigüedad la tuvo Jimmy 'Zona de pruebas' en su canal de youtube.

Jimmy ha visitado este miércoles Herrera en COPE, donde ha reconocido que la primera receta que probó hacer “fue de comida medieval. Me gusta la historia y con ello puedo aportar más que con otros tipos de vídeos. El ser humano, aunque ha evolucionado, sigue haciendo cosas parecidas a las que hacía en la antigüedad”.

El primer plato que ha traído Jimmy para que pruebe Alberto Herrera ha sido una galleta shay “una especie pan de semilla egipcio. Preparado con chufa, dátil y miel. Es dulce y la receta apareció dentro de la tumba de un antiguo gobernador de Tebas”.

El segundo es un 'isicia omentata', “las primeras hamburguesa de la historia, una receta romana. Es carne picada de cerdo, vino tinto, migas de pan de centeno y una salsa de pescado”.

Para rematar el 'menú', una bebida medieval, “una mezcla de agua con miel y con un toque de vino tinto con un toque de gengibre y clavo”.

Jimmy se ha hecho viral en redes con sus vídeos de comida y unos retos dignos de ver. El influencer ha reconocido que “el video que más me ha costado, aunque no lo parezca, fue un pan de manzana con forma de manzana. Me tiré dos semanas para terminarlo porque no me salía”.