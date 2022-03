Jesús Sánchez Martos, en 'Herrera en COPE': “El doctor Google nos está haciendo mucho daño”

Hubo muchas personas que, con la pandemia del coronavirus, comenzaron a autodiagnosticarse. Fuentes como Google se convirtieron en referentes para contestar a preguntas como por qué me duele tanto la cabeza o cómo sé si estoy teniendo un ataque al corazón.

Para evitar esto, el doctor Jesús Sánchez Martos ha publicado 'Mejor prevenir que curar. Ganarle años a la vida y llenar de vida los años', una especie de guía práctica en la que el catedrático de Educación para la Salud nos enseña a prevenir las enfermedades y malestares más comunes.

Un libro que el especialista ha definido más como una “guía de la vida” que como una guía de medicina. De hecho, ha aclarado que “no está dirigido a los médicos, aunque también conviene recordar algunas cosillas” sino que es un escrito “dedicado a todos aquellos que me han seguido durante más de cuarenta años en la radio, en la televisión, en la prensa escrita y en las redes sociales” con un libro que “recoge las preguntas que con más frecuencia me hacen”.

No son las preguntas sobre las enfermedades más decentes, sino que son las pregunta más típicas y el doctor las intenta responder de “la forma en la que me habéis enseñado en la radio. De la forma más sencilla, que no simple, para que todo el mundo pueda entenderlo”.

El libro, además, también sirve para dejar claro que buscar soluciones a problemas médicos en Internet no es bueno. Algo que el doctor Sánchez Martos ha querido aclarar: “El doctor Google nos está haciendo mucho daño – ha explicado – es mucho más recomendable fiarse del doctor García, el doctor Rodríguez o la doctora González”. Es más, ha querido comentar que “la automedicación no es buena nunca” y que no debemos medicarnos sin hablar antes con un médico, ya sea del centro de salud o especialista, una distinción que, según ha contado, no debería seguir haciéndose: “No podemos seguir hablando del médico del centro de salud y el especialista en términos separados, los dos han tenido sus seis años de carrera y otros tantos de especialidad y un médico del centro de salud es también un especialista”.