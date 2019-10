Javier Martínez-Pinna: "La guerra empezó siendo un método de defensa en la Edad Media"

Cuando lea usted sobre la Edad Media, habrá algunas historias que le van a fascinar, le van a parecer heroicas, majestuosas, estéticas... pero es una etapa de la que se ha escrito mucho aunque no todo fuese cierto. Si tiene dudas, lea “Eso no estaba en mi libro de Historia de la Edad Media” escrito por el historiador y arqueólogo alicantino Javier Martínez-Pinna, tiene algunas respuestas, curiosidades, verdades y matices sobre este periodo de la historia que asegura que "de no haberla superado, quizá el europeo actual ni por asomo sería lo que es a día de hoy".

La Edad Media tiene fama de época oscura y de barbarie "pero lo que hago en el libro es analizar los momentos como el inicio de el parlamentarismo, el cristianimos o la aparición de las primeras universidades". Y eso que el analfabetismo estaba a la orden del día, y la cultura era para las clases privilegiadas. Cuenta Martínez-Pinna que la Iglesia era el centro de las ciudades: "marcaba la vida de todos los habitantes, era el lugar por donde pasaba el ser humano desde su nacimiento hasta su muerte".

Hasta el momento los cementerios estaban fuera de las ciudades. Es curioso entonces saber que en la Edad Media pasan a formar parte de la población. Además de batallas, que se vuelven simbólicas, son épicas tal y como nos las han contado, pero se vuelve más una técnica de defensa que de poder, y la figura del caballero que se ganaba de manera moral portar sus armas.

Hablando de costumbres en las mesas, "en los banquetes no había platos sino una rebanada de pan duro, que absorbía la salsa, y no tenía que estar malo". El tenedor incluso llegó a estar mal visto. Pero también cuenta el autor que el aperitivo tiene una razón de ser en la historia de la Edad Media, a raíz de una enfermedad, de Alfonso X el Sabio. "Estando en la Bahía de Cádiz, se levantó el viento y tapó la copa con jamón y queso", y se popularizó en el siglo XIII lo que podríamos llamar tapa.

Como ven, muchas anécdotas dignas de conocer en un libro que pone en duda que sea una etapa oscura, excepto el papel de la mujer, que "tenía que limpiar, cuidar a los hijos y trabajar el campo, un poco igual que como ha sido a lo largo de la historia". Incluso algunas han tenido que defender el castillo cuando ha hecho falta. Un libro que es una delicia.