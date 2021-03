Javier Cercas: “La palabra independencia es preciosa pero aquí en Cataluña nos la han quitado”

El personaje de su última novela dice que nace de su furia, la furia que no puede plasmar en sus artículos semanales. El título es provocador, el retrato sociológico de las élites es también provocador, y está escrito de manera valiente. Esto es así, porque reconoce que como persona es razonablemente cobarde, asique no le queda otra que correr esos riesgos como escritor. Y para que se hagan una idea, cuando terminó de escribir la novela gritaba por la casa ‘¡los he matado a todos!’, y su mujer no sabía donde meterse. Y sobre esto asegura en Herrera en COPE que “no tantas veces me ha sucedido, en esta me ha pasado más, espero que el lector se ponga también eufórico”.

“Independencia” de Javier Cercas, es mucho más que lo que dice el título. “En el título hay mucha provocación, la palabra independencia es preciosa pero aquí en Cataluña nos la han quitado”. Hay que reconquistar otra vez las palabras y reconoce que “se titula así para que me preguntéis y para hablar de su significado personal, moral, y económico.”

El protagonista es un hombre que se arrima a los ricos y los poderosos, pensando que será como ellos pero le utilizan. No es una novela política pero se ha convertido en política y asegura el autor que eso mismo ha pasado en Cataluña: “las élites sacaron a la gente a la calle para superar la crisis pero el problema es que cuando había pasado, y querían volver a casa, ya no había manera, y en esas estamos”.

En la novela hay una alcaldesa que llega al poder con un discurso xenófobo y la ente económica detrás, con apoyos y una apariencia progresista. ¿Realidad o ficción? Esa y otras preguntas son las que el lector se hace con la novela. Javier Cercas vive en un lugar donde el voto es principalmente independentista, y sus ideas las escribe en un periódico cada dos semanas y no se oculta, pero en la novela “planteo problemas de manera compleja, con una lectura política que seguro que no va a ser grata, sobre todo para las élites catalanas, y a la gente normal y corriente le panteará problemas morales”. La pandemia en ese 2025 en el que transcurre la historia, ha pasado, pero sin aprender nada porque dice Cercas “que no seremos mejores, seremos más o menos igual”.

El escritor ya está escribiendo otra entrega y planteará más problemas, pero no irá a peor porque asegura que el futuro no tiene por qué ser distópico. “Es el futuro más inmediato y 2035 no será tan distinto”. Con cristales transparentes en las gafas, y sin ser profeta, con ver el pasado se conforma.

Solo unos minutos antes de esta entrevista, ha tenido que calmar a Ada Colau por pensar que ella era la protagonista de su novela: “le he calmado diciendo que es su antecesora”. Guarden esos párrafos, por si acaso.