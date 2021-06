J. Arranz, portavoz del comité balear, sobre los jóvenes confinados: "Si se hace cuarentena es por el riesgo"

Continúa la polémica con los grupos de estudiantes desplazados hasta Mallorca por viajes de fin de curso, después de que por ese mismo viaje haya estallado un nuevo brote de coronavirus que prácticamente ya ha llegado a todo el territorio nacional.

Los jóvenes, tras conocerse los primeros positivos, han sido obligados a guardar cuarentena obligatoria en un hotel del que no pueden salir, motivo por el cuál tanto ellos como sus padres se han quejado enérgicamente, levantando opiniones de todo tipo, algunas muy críticas.

Para hablar sobre la situación actual y todas las polémicas que ha suscitado este acontecimiento se ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, que lo primero que ha querido destacar es que los jóvenes están "bien, aburridos, pero lo importante es que de salud están bien", resaltando especialmente que aquellos que fueron ingresados también evolucionan favorablemente.

Sin embargo, la mayor polémica de estos últimos días está siendo todo el embrollo judicial, luego de que algunos de los padres solicitaran el habeas corpus como consecuencia de su indignación por el confinamiento de sus hijos, aunque por el momento ha sido rechazado por los juzgados de Palma.

Por otro lado, ha sido la Fiscalía la que se ha opuesto al confinamiento de estos jóvenes, algo que no parece preocupar a Arranz, que se muestra cauto afirmando que "estamos todos pendientes de lo que comuniquen las autoridades judiciales", al mismo tiempo que añade que "estamos haciendo un seguimiento de estos contactos" .

Defendiendo el protocolo sanitario, el portavoz del comité balear cree que hay que ser conscientes de que estos jóvenes han estado en un evento de alto riesgo, por lo que comenta que "debemos ponernos en lo peor" y que, por ello, y guiados por el principio de prudencia, "había que poner como contactos estrechos a un número más amplio".

Cuestionado por la legalidad de la cuarentena obligatoria que les limita la libertad de movimiento fuera de Estados de Alarmas, periodos excepcionales y sin orden judicial, Arranz defiende que es algo que está amparado en "la Ley de Salud Pública", a lo que añade que "para hacer una cuarentena no es necesario que lo refrenden las autoridades judiciales".

Sobre el por qué estos estudiantes deben hacer cuarentena mientras otros huéspedes del hotel no, Arranz especifica que es porque "los demás no han participado en eventos de alto riesgo", todo a pesar de que existen fiestas en el edificio, sobre las que el portavoz ha matizado que "no son generales, solo han participado los propios estudiantes".

Con lo que sí ha sido especialmente crítico Arranz ha sido con la movilidad, a la que achaca este tipo de brotes, ya que estos jóvenes viajaron a Baleares por vacaciones, además de añadir que "el concierto también ha podido ser una causa, pero por culpa de que el público se hubiera saltado las normas sanitarias".

Además, el portavoz balear ha querido destacar lo complicado que es "controlar a la gente y a los botellones" y que la situación es especialmente complicada de llevar "cuando se consumen bebidas alchólicas".

Así, mientras las autoridades judiciales no se pronuncien, estos jóvenes tendrán que cumplir con la cuarentena obligatoria de 10 días, pero por el momento hay mucha incertidumbre al respecto. Además, coincide en un mal momento, ya que ahora empieza la temporada de turismo, especialmente del británico.

Sobre esto, Arranz no se muestra preocupado por el hecho de que con ellos puedan llegar las nuevas variantes, ya que según afirma "aquí ya tenemos la variante delta, por lo que no debería de ser un factor", pero añade que "si vienen británicos con pruebas, al menos, es una garantía mayor".

Por último, el portavoz balear se ha mostrado preocupado por el aumento de la movilidad en general, ya que con ella vendrán nuevos casos, pero también ha declarado que "la llegada de estas personas no tiene nada que ver", por lo que añade que "serán bienvenidos".