Israel vuelve a retrasar su ofensiva terrestre: "Parece que los militares van a esperar a que Blinken se vaya"

A punto de cumplirse 10 días desde el comienzo de la guerra en Israel,el ataque terrestre del ejército de Netanyahu vuelve a retrasarse. El periodista Mikel Ayestaran, que se encuentra en el país, ha explicado en 'Herrera en COPE' a qué se debe esta demora y ha analizado la visita del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, a Israel.

"Biden le ha dicho a Netanyahu que intentar volver a ocupar la franja de Gaza será un error y será la opinión que le traslade hoy Blinken, cuando visite el país, después de una intensa gira intensa que arrancó cuando comenzó la guerra. Ha visitado países clave como Qatar, que es el gran aliado de Hamás. Ayer estuvo en Egipto negociando la posible reapertura de un paso para que los civiles puedan salir. Hoy se va a mantener ese encuentro que es muy esperado", ha detallado Ayestaran.





Además, ha puesto el foco en un detalle importante en el que se fija la prensa israelí, y es que "cuando un dirigente tan importante como Blinken se encuentra en Israel, es muy poco probable que se produzca en las próximas horas tengamos ese ataque terrestre. Parece que, al menos hasta que se vaya Blinken, los militares van a esperar".

"Hay decenas de miles de personas que han acampado a las afueras de los hospitales"



Lo que más sigue preocupando de esta guerra es la población civil, y es que "se acaban los calificativos para definir la situación de la franja, es más que dramática". "Los hospitales están colapsados, aunque Israel insiste en que hay que evacuar los que están en el corte. El personal sanitario ya ha dicho que es imposible trasladar a todos los enfermos y heridos", narra el periodista.

"La imagen es estremecedora, están colapsadas todas las habitaciones y salas de emergencias. Hablamos de decenas de miles de personas que se han visto obligadas a acampar a las afueras de los hospitales, con la esperanza de que allí, al menos, no bombardee Israel. Pero, en esta ofensiva no hay un lugar seguro. No hay ninguna salida por el momento, vamos a ver si en las próximas horas se puede llegar a algún acuerdo con Egipto para hacer un corredor y que puedan salir, al menos, los heridos", ha contado a Carlos Herrera.

Cuál es la situación de los extranjeros que están en Gaza



Mientras los gazatíes no pueden salir de la franja, los extranjeros tampoco pueden hacerlo: "Hay ciudadanos españoles y de otros muchos países. Por ejemplo, a los estadounidenses y a los británicos se les ha pedido que vayan a la frontera con Rafah a la espera de que se pueda abrir ese paso. Estamos en contacto con ciudadanos españoles y nos han dicho que hasta que no tengan una confirmación oficial por parte del consulado de Jerusalén no van a ir a esa frontera".

"La condición que está poniendo Egipto es que Israel deje entrar ayuda humanitaria, hay más de 100 camiones esperando al otro lado para que entre una ayuda que es muy necesario. Pero hay varios problemas, como el registro exhaustivo de estos camiones. Están a la espera, no pueden entrar, y de momento los extranjeros tampoco pueden salir", ha explicado Ayestaran.

Hezbolá tensiona la frontera norte

Por último, el periodista ha detallado cuál es la situación en la frontera norte de Israel, una zona que también está tensionada: "Se producen incidentes cada día, pero de manera puntual. Son muy limitados a la frontera, pero son diarios. Israel sabe muy bien que Hezbolá tiene mucha más capacidad de fuego que Hamás. Poco a poco ese frente se está calentando este frente. Los mensajes oficiales por parte del ejército israelí es que no quiere una guerra en el norte, pero si Hezbolá sigue atacando se van a meter".