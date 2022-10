Ismael El-Qudsi en 'Herrera en COPE': “Twitter nunca ha sido rentable como negocio”

El 14 de abril, el magnate Elon Musk anunció una oferta para la compra de Twitter de 54,20 dólares por acción, o lo que es lo mismo, 44 millones de dólares. Ante algunas cuestiones legales de la red social, el 6 de junio, Musk paralizó el acuerdo, costándole una demanda de la red social a la que el empresario respondió con una contrademanda. Si finalmente, no compra Twitter en los próximos días, deberá pagar una multa de mil millones de euros. ¿Por qué Twitter tuvo tanto éxito? Responde Isamel: “Al principio se comparaba con la radio en el sentido de la inmediatez. Pasaba algo en el mundo y Twitter te lo estaba contando en tiempo real”. “Hay o había muchos periodistas dentro. Esa inmediatez es lo que nos gustaba a los usuarios de twitter”.

Twitter ha sido la única plataforma, junto a Tik Tok que no ha comprado Mark Zuckerberg, ¿A qué puede deberse esto? pregunta Alberto Herrera: “No le interesaba, es una red que no da dinero por así decirlo, al revés, lo quema”. “El 97% de los WhatsAap los tienes que leer” “Twitter nunca ha sido rentable a la hora de generar dinero”.- Dice el experto. Elon Musk hará real la compra de Twitter en estos próximos días. ¿Para qué quiere Twitter alguien como Musk?: “Es una persona extraordinaria, no creo que compre esto por dinero, más bien por influencia creo”. “Al final, se rumorea que va a volver a dejar al presidente Trump volver a Twitter”. “Lo que más quiere es sacarla de la bolsa y entonces hay dos alternativas, sacarla de la bolsa, mejorarla y volver a ponerla en bolsa en unos años o quedársela el para ganar influencia”.- Dice Ismael.

¿Por qué Musk paralizó la compra? Responde El-Qudsi: “No entiendo muy bien el argumento de Musk, es un argumento un poco absurdo porque el es un usuario muy activo de Twitter y sabe como funciona”. “Es un millonario escéptico, hoy dice una cosa y mañana dirá otra”. “Él le pidió unos datos a Twitter que Twitter no ha sido capaz de sacarlos”. Una de las estrategias que tendría pensadas el empresario sudafricano sería la seguridad de Twitter: “Para salvaguardar la libertad de expresión hay que poner límites. Autenticar a todos sus perfiles”. “Es posible y de hecho sería deseable. Muchas veces, todos los que usamos Twitter estamos preocupados por cosas que no interesan a la opinión publica y se han creado de forma artificial por robots”. Las redes sociales tienen mucho poder y fuerza, como dice Ismael: “Hasta el punto,que un magnate o un empresario tiene poder para echar al presidente de los Estados Unidos”.