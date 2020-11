Isidro-Juan Palacios: “Yukio Mishima dedicó su vida a ser otra persona distinta”

A Kimitake Hiraoka solo le salvó la disciplina del trabajo y la creatividad. Y solo además durante un tiempo. Fue un adolescente inestable, pero con un genio dentro. Le conocerán mejor bajo el nombre de Yukio Mishima. Descendía de una familia samurái, sintió esa herencia y quiso asumirla.

Pero ¿se podía ser un samurái del siglo XX? Fue un hombre misterioso, solitario y empeñado. Su muerte entre discreta y escandalosa (se abrió sin pestañear más de diez centímetros de vientre con una hoja afilada, esparciendo sus intestinos en un despacho de la base militar Ichigaya de Tokio), y su literatura la única que quedará en el recuerdo.

Su figura siempre fue de interés para Isidro-Juan Palacios, que tiene su tesis doctoral en literatura contemporánea sobre Yukio Mishima y hoy viene a presentar un libro “Yukio Mishima, vida y muerte del último samurái”, que investiga la muerte de este escritor japonés, que no pudo soportar la modernización de su país.

“Se ha reducido a lo superficial, y no se ha profundizado en un personaje complicado”. El autor siempre ha visto que eran los tópicos los que ganaban a la hora de definir a este hombre “que no era un ser anacrónico, era respetuoso con la occidentalización de Japón”. Su infancia no fue fácil, ya que le mantuvo secuestrado durante 12 años, con enseñanzas muy duras, fruto del origen samurái de la familia.

Era un hombre que nunca sostenía la mirada con su interlocutor, un ser acobardado, “dedicó toda su vida a ser otra persona distinta y eso le llevó toda su vida, el suicidio le acompañó durante toda su vida”. Para el autor, la vida de este hombre es el resumen del triunfo de la voluntad, que dedica a sus hijos, para aprender de una vida mal considerada, y desconocida para muchos.