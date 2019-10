El irónico mensaje de Herrera a Marlaska por “tirar de las orejas” a la Guardia Civil en Cataluña

Carlos Herrera ha lanzado un irónico mensaje al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras las informaciones que hablan sobre un posible reproche hacia la Guardia Civil . Son dos los motivos del supuesto enfado del ministro con la benemérita. El primero, el discurso que acabó disgustando a los Mossos. Y en segundo lugar, la falta de conocimiento de los miembros del Gobierno de la operación llevada a cabo para detener a los CDR.

“Ya me extrañaba a mí que no fuera así... Que al ministro del Interior, Grande-Marlaska, no le ha gustado nada el discurso que el general Pedro Garrido, jefe de la Guardia Civil en Cataluña, pronuncio el día de la patrona porque molestó mucho a los Mossos d'Esquadra. La Generalidad está pidiendo su cese”, ha dicho Herrera.

“Marlaska debería ser particularmente sensible. Marlaska vuelve a tirar de las orejas a la Guardia Civil como hizo el día que no se enteró de que estaban en una misión para capturar a CDR que tenían explosivos. Ya me extrañaba a mí, ya sabía yo que antes o después, asomaría la 'patita' escandalizándose por un discurso absolutamente impecable”, ha terminado el comunicador.

El ministro

El ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que no tiene constancia de la recepción de la misiva enviada por el Govern catalán en la que se solicita el cese del jefe de la Guardia Civil en Cataluña y ha reafirmado que lo importante en este sentido es la excelente cooperación que existe entre las fuerzas y cuerpos del Estado y los Mossos y que va a continuar.

"No me consta oficialmente la recepción de la carta que me indica", ha subrayado en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press en relación a la carta enviada este jueves por la consellera de Presidenta de la Generalitat y portavoz del Govern, Meritxell Budó, a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la que exige el "cese inmediato" del jefe de la Guardia Civil en Cataluña.

En cualquier caso, ha recalcado que la sociedad debe estar "suficientemente tranquila" porque el "nivel de coordinación, eficacia y cooperación" entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "va a continuar al nivel actual", con un "nivel de eficacia evidente".

El ministro ha restado importancia al hecho de que dirigentes de los Mossos y de la Conselleria de Interior de la Generalitat se marcharan este miércoles ofendidos con las palabras del general jefe de la VII Zona de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Garrido, en la celebración de la Patrona del cuerpo en la comandancia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) en la que reivindicó el papel de la Benemérita durante el 1-O.

Sobre este punto, el titular de Interior ha subrayado que desde que ejerce este cargo existe una "cooperación importante, relevante" entre la Policía, la Guardia Civil y los Mossos que, incluso, se ha incrementado "sustancialmente" desde entonces.

"Todos los días pueden pasar cuestiones. Lo importante es que las instituciones estemos para garantizar, en lo que concierne al Gobierno, la seguridad, para asegurarnos de que todos los ciudadanos puedan ejercer derechos y libertades. No estamos para otras cosas", ha apostillado.

En la misma línea, ha reconocido que le "preocupa" lo que pueda pasar en los próximos días en Cataluña con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés' pero ha remarcado que España cuenta con unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que son un "lujo".

"Mi preocupación puede verse afectada escuchando al presidente de la Generalitat, Quim Torra, hablando de desobediencia civil en los términos que habla; también cualquier comentario del presidente del Parlamet catalán, Roger Torrent, en términos de no acatamiento de resoluciones del Tribunal Constitucional", ha admitido.