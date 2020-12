Irene Villa, en COPE: "¿Por qué los que odian a España son los que más mandan?”

Un atentado terrorista le robó la infancia, además de arrebatarle las dos piernas y tres dedos de una mano. Pero eligió perdonar, mirar hacia delante y pensar que lo mejor siempre está por llegar. Irene Villa ha sido entrevistada este viernes en ‘Herrera en COPE’, donde ha presentado su último libro, "Los ochomiles de la vida", en el que relata aspectos personales de su vida como su divorcio o la pérdida de su cuarto hijo. Según ha dicho, su receta es “pensar bonito”, incluso de quienes “no han actuado como uno espera”.

La psicóloga ha dicho que las únicas discapacidades que existen son “las que no se ven” como “la mala actitud, el ego o el miedo”, que “hace muchísimo más daño que cualquier virus y que cualquier enfermedad”. “Esta crisis sanitaria ha sido difícil, pero siempre hay que darle la vuelta y siempre hay que encontrar el lado positivo. Hay muchas familias que dicen que han estado más cerca de los suyos que nunca. Bueno, pues miremos eso”, ha recomendado Villa.

La madrileña ha dicho que se puede aprender a ser optimista, que no es “ser ingenuo, ni cándido, ni ‘flower power’”, como le han dicho a ella muchas veces, sino “orientarse hacia la solución, no hacia el problema, y orientarse hacia tus capacidades y tus fortalezas, no hacia tus debilidades”.

"EL RENCOR Y EL ODIO NO SON NINGUNA AYUDA"

Irene Villa ha dicho que con 12 años aprendió que “el rencor, el odio y el resentimiento” no son “ningún tipo de ayuda en nuestra vida, todo lo contrario. Es un freno que nos limita, que nos hace muchísimo daño”. Por eso, ha aconsejado perdonar, pues “es el único camino para liberarte de lo que ha ocurrido y para tener una vida plena y feliz”.

“El perdón no se trata de que te lo pidan ni de reconciliarte con otra persona ni de exculpar lo que te han hecho, sino de liberarte, de dar un acto de amor cuando lo que has recibido es un daño. Por lo tanto, quien da amor es quien recibe amor”, ha dicho la coach.

Irene Villa desea que “no se repita” el terrorismo, y ha recordado una anécdota con uno de sus hijos. Cuando vio la bandera de España, el pequeño le dijo que por ella había perdido sus piernas. “Me dejó halada”. Además, ha confesado que viendo la serie ‘Patria’, basada en la novela de Aramburu, se ha podido aproximar a la vida de los terroristas. “Está fenomenal”, ha señalado sobre la serie.

Por otro lado, Irene Villa ha dicho que no entiende “por qué los que odian a España son los que más mandan”, en referencia a los pactos de Pedro Sánchez con Bildu y los independentistas. “¿Cómo es posible esto? Es injusto, sobre todo, a nivel país. Un país tiene que estar gobernado por quienes aman su bandera, su himno y su país. Es que no tiene más vuelta de hoja. Tiene que gobernar el país el que estaría dispuesto a darlo todo”, ha manifestado.

Divorciada de Juan Pablo Lauro tras siete años de matrimonio y tres hijos en común, Irene Villa ha dicho que está abierta al amor y ha pedido desdramatizar las separaciones. “La vida maravillosa sería compartirla siempre con una persona, pero es muy difícil. No pasa nada porque una persona forme parte de tu vida y no de tu destino”, ha señalado.